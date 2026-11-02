Usai dibantai setengah lusa gol Al-Shabab, Al-Ahli menelan pukulan telak dari Al-Sadd

Tim Al Ahli Saudi menerima pukulan baru pada musim ini, setelah salah satu bintangnya mengalami cedera saat menghadapi Al Sadd dari Qatar, dalam laga pekan keempat Liga Champions Asia Elite.

Al Ahli sebelumnya menelan kekalahan telak beberapa hari lalu dari Al Shabab dengan skor 1-6, dalam pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk Profesional.

Babak pertama laga melawan Al Sadd menyaksikan pemain asal Prancis, Valentin Atangana, mengalami cedera dan tidak mampu menuntaskan pertandingan, sehingga mendorong pelatih kepala asal Belanda, Marino Pusic, untuk menggantinya dan memasukkan rekannya, Ziyad Al Johani, sebagai penggantinya.

Baca juga: Video: Tanpa Ronaldo, badai Felix pimpin Al Nassr hancurkan Pakhtakor

"Al Raqi" saat ini tengah mengalami kondisi buruk dalam stabilitas teknis dan administratif, yang berdampak pada kemungkinan hengkangnya Pusic dari jabatannya dalam beberapa hari mendatang.

Perlu diingat bahwa Al Ahli merupakan juara dua edisi terakhir Liga Champions Asia Elite dan berharap meraih gelar untuk edisi ketiga secara beruntun, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.