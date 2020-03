Usai Dibantai Liverpool 4-0, Joel Matip Lihat Lionel Messi Frustrasi

Matip menjadi saksi bagaimana seorang La Pulga depresi setelah Barcelona tersingkir di Liga Champions usai dihantam Liverpool empat gol tak berbalas.

Joel Matip buka-bukaan soal bagaimana ia melihat Lionel Messi begitu depresi setelah dibantai 4-0 di pertandingan Liga Champions musim lalu.

Barcelona menang meyakinkan 3-0 di leg pertama semi-final di Camp Nou. Namun di luar dugaan, tim yang diarsiteki Jurgen Klopp mampu menjungkalkan Blaugrana di malam magis di Anfield dengan skor telak 4-0.

Setelah pertandingan, Matip menceritakan bagaimana La Pulga tampak frustrasi tak percaya melihat timnya angkat kaki secara dramatis saat keduanya sama-sama menjalani tes doping.

"Setelah pertandingan, kami bergandengan tangan dan menyapa di depan the Kop bersama-sama dan menyanyikan 'You'll Never Walk Alone' dengan para fans," kata Matip kepada 11Freunde.

"Itu salah satu momen terindah dalam karier saya, mungkin selevel dengan debut saya untuk di Munich.

"Saya tidak peduli apa pun, saya terlena setelah bernyanyi dengan fans.

"Dan ketika saya datang ke ruang tes doping, ada seseorang duduk di sana sangat depresi -- Lionel Messi.

"Anda saling kenal dari lapangan, tapi tidak seperti Anda duduk bersama mereka setiap hari di ruang kecil untuk mendapatkan kopi.

"Semua orang merayakannya, dan saya duduk di sebuah bilik dengan Messi."