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Apakah Finn Jeltsch akan membuat VfB Stuttgart mengeluarkan biaya lebih besar dari perkiraan?

VfB Stuttgart tampaknya harus membayar tambahan ratusan ribu euro kepada 1. FC Nürnberg untuk Finn Jeltsch.

Menurut laporan Bild, penampilan pertama bek berusia 20 tahun itu bersama tim nasional Jerman memicu kewajiban pembayaran sebesar 250.000 euro. Stuttgart kini harus membayar jumlah tersebut kepada klub asal Franken itu.

Jeltsch menjalani debutnya bersama timnas Jerman dalam kemenangan 5-0 atas Belanda pada laga terakhir Nations League. Klausul tersebut disepakati Stuttgart dan Nürnberg saat pemain muda itu pindah pada Februari 2025. Ketika itu, VfB hanya membayar 9,5 juta euro, tetapi jumlahnya kini telah meningkat menjadi lebih dari sepuluh juta euro.

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Pasalnya, Stuttgart dilaporkan sudah harus membayar tambahan 500.000 euro kepada FCN pada Mei 2025. Pembayaran itu dipicu oleh keberhasilan mereka menjuarai final Piala DFB melawan Arminia Bielefeld, ketika Jeltsch masuk sebagai pemain pengganti pada fase akhir pertandingan.

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Sejak tiba di Stuttgart, pemain berusia 20 tahun itu berhasil merebut tempat sebagai starter di bawah pelatih Sebastian Hoeneß. Musim ini, ia telah tampil 14 kali di semua kompetisi. Jeltsch dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan.

Getty Images

VfB Stuttgart pertimbangkan penjualan pemain pada bursa transfer musim dingin

Di tengah kewajiban VfB mengeluarkan biaya tambahan untuk pemain mudanya yang membela timnas Jerman, direktur olahraga Fabian Wohlgemuth menyatakan bahwa penjualan pemain pada masa mendatang bukan sesuatu yang tak terelakkan . Perubahan dalam skuad Stuttgart bisa terjadi sejak bursa transfer berikutnya.

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"Dalam beberapa periode transfer mendatang, tentu kami juga harus menjual pemain. Apakah itu akan terjadi pada musim dingin, mungkin saja. Namun, dari sisi olahraga kami juga harus mampu menanggung konsekuensinya," jelas Wohlgemuth setelah kekalahan 0-2 dari Inter Milan di Liga Champions pada Rabu malam.

Penyerang Jamie Leweling dan gelandang Angelo Stiller dianggap sebagai calon pemain yang bisa dijual. Keduanya berulang kali dikaitkan dengan berbagai klub. Sejumlah klub Liga Primer dikabarkan mengincar Leweling, sementara Stiller masuk dalam radar AC Milan, Real Madrid, dan Manchester United.

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"Pada prinsipnya, VfB Stuttgart adalah klub yang dari waktu ke waktu harus memperoleh pemasukan dari transfer. Namun, tidak ada keharusan untuk melakukannya. Dalam tiga tahun terakhir, kami telah memberi diri kami ruang gerak secara finansial," kata Wohlgemuth.