Napoli tidak sedang melalui periode terbaiknya pada musim ini, di mana sorotan tertuju secara intens pada hubungan yang memanas antara pelatih Massimiliano Allegri dan bintang Belgia, Kevin De Bruyne.

Napoli kalah di markas Villarreal dengan skor 3-1 pada hari Selasa lalu di Liga Champions, yang merupakan kekalahan kedua bagi tim Italia itu di kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Penderitaan Napoli tidak berhenti pada kekalahan saja, karena laga tersebut juga menyaksikan perbedaan pandangan taktis antara Allegri dan De Bruyne; setelah pelatih meminta bintang Belgia itu untuk turun ke belakang agar bisa menempatkan McTominay di depan supaya mendapat kebebasan lebih besar dalam menyerang, namun De Bruyne tidak mematuhi instruksi tersebut, sehingga membuat Allegri sangat marah di pinggir lapangan.

Dalam konferensi pers yang digelar Allegri hari Jumat ini, ia ditanya secara langsung soal masalahnya dengan De Bruyne, dan pelatih Italia itu pun mengakhiri polemik tersebut dengan membantah adanya rasa tidak senang terhadap tindakan pemainnya. Ia menyatakan, sebagaimana dikutip situs "Calciomercato": "Apakah saya mulai merasa tidak senang dengan beberapa tindakan De Bruyne? Tidak, sama sekali tidak. Itu hanya kesalahpahaman di atas lapangan pada satu momen tertentu dalam pertandingan, dan persoalannya berakhir sampai di situ."

Pertandingan berikutnya VEN Serie A 09.00 NAP

Allegri juga mengungkap beberapa detail terkait kendala bahasa di antara mereka, menyebut bahwa hal itu menjadi penyebab terjadinya sedikit kebingungan dalam komunikasi. Ia berkomentar: "Sudah pernah terjadi kesalahpahaman lain dan itu akan terjadi lagi, tetapi yang penting adalah kami saling memahami dengan segera. Entah saya berbicara bahasa Inggris dan dia berbicara bahasa Italia, atau saya mulai berbicara bahasa Inggris dan dia bahasa Italia, dan itulah yang menyebabkan sedikit kekeliruan. Tapi dia anak yang cerdas dan memahami hal itu dengan baik."

Perlu dicatat bahwa Napoli menempati peringkat kedelapan di klasemen Serie A dengan 10 poin, dan tertinggal 6 poin dari Inter yang memimpin setelah 6 pekan berjalan, sementara tim dari selatan Italia itu bersiap menghadapi Venezia besok Sabtu dalam laga pekan ketujuh.