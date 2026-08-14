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imago-sport-1067184210.jpgAli Issa

Diterjemahkan oleh

Usai cederanya melawan Al Jazira, bagaimana kondisi Diaby jelang laga Al Ittihad vs Al Khaleej?

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
M. Diaby
A. Al-Obood
M. Shanqeeti
Arab Saudi
Prancis

Winger asal Prancis itu meninggalkan pertandingan Liga Champions Asia Elite sebelum laga berakhir

Laporan media mengungkap kondisi terkini pemain sayap asal Prancis milik Al Ittihad, Moussa Diaby, terkait keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Al Khaleej di Liga Roshn Arab Saudi, setelah cedera yang dialaminya dalam laga menghadapi Al Jazira asal Uni Emirat Arab.

Al Ittihad akan menjamu Al Khaleej, besok Sabtu, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan pertama kompetisi Liga Roshn Arab Saudi.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Diaby akan kembali mengikuti latihan bersama klub Al Ittihad, hari ini Jumat, agar siap tampil dalam pertandingan melawan Al Khaleej.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa memar yang dialami pemain sayap Prancis itu dalam kemenangan 4-1 atas Al Jazira, Selasa lalu, dalam babak play-off kualifikasi menuju fase liga turnamen Elite Asia, tergolong ringan.

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Saudi Pro League
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Al Ittihad
ITT
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Al Kholood
ALK

Diaby bukan satu-satunya yang kembali, karena ia mungkin akan disusul oleh bek Muhannad Al Shanqiti dan pemain sayap Abdulrahman Al Aboud, setelah keduanya absen pada laga sebelumnya melawan Al Jazira akibat cedera.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al Shanqiti dan Al Aboud mengikuti latihan bersama klub Al Ittihad kemarin Kamis, sementara pelatih asal Jerman, Jens Wissing, akan menentukan kondisi keduanya untuk pertandingan melawan Al Khaleej setelah sesi latihan utama pada Jumat malam ini.

Perlu diingat bahwa Al Ittihad berupaya mengembalikan posisinya di sepak bola Arab Saudi, setelah musim negatif yang mereka tutup dengan menempati peringkat kelima di liga, tersingkir dari Piala Raja dan Piala Super Arab Saudi di babak semifinal, serta dari Liga Elite Asia di babak perempat final.

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