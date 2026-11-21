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Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, menjalani operasi yang berjalan sukses setelah mengalami robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kiri saat menghadapi Koln di Bundesliga Jerman, kemarin.

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Menurut situs resmi Bayern Munich, Kane telah menjalani operasi dengan sukses pada Sabtu dini hari, menyusul cedera yang dialaminya dalam laga kemarin melawan Koln.

Penyerang asal Inggris berusia 33 tahun itu dijadwalkan memulai program pemulihannya dalam waktu dekat setelah operasi tersebut berjalan sukses.

Kane mengalami cedera saat menghadapi Koln setelah berbenturan dengan Joel Schmied di dalam kotak penalti, sehingga tidak mampu melanjutkan pertandingan.

Wasit Robin Braun tidak memberikan pelanggaran dalam insiden tersebut, sementara VAR juga tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Schmied.

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Kane sempat mencoba kembali bermain, tetapi tidak sanggup melanjutkan laga sehingga terpaksa meninggalkan lapangan.

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Tom Bischof masuk menggantikan sang penyerang Inggris pada menit ke-20, setelah dipastikan Kane tidak mampu melanjutkan pertandingan.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menegaskan Kane akan absen hingga sekitar 3 bulan, sementara pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, juga menyebut sang penyerang Inggris akan menepi selama beberapa bulan.

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Perkembangan ini datang pada saat yang krusial bagi Bayern Munich, yang sudah dihantui sejumlah absensi penting. Mereka kehilangan beberapa pemain akibat cedera, di antaranya Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Ismael Saibari.

Absennya Kane membuat situasi Kompany semakin sulit dalam beberapa waktu ke depan, mengingat peran sentral sang penyerang Inggris di lini depan, baik dalam mencetak gol maupun menghubungkan permainan dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya.

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Kapten timnas Inggris itu tampil luar biasa sejak tiba di Jerman. Ia dengan cepat menjelma menjadi pencetak gol utama tim berkat kemampuan besarnya dalam menuntaskan serangan, ditambah keterampilannya dalam mengatur permainan dan menghubungkan antarlini, yang menjadikannya sosok berpengaruh di berbagai aspek penyerangan.

Musim 2025/2026 menjadi musim dengan catatan gol terbaik sepanjang karier profesional Kane. Ia mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich di semua kompetisi, termasuk 36 gol di Bundesliga Jerman, sehingga meraih Sepatu Emas Eropa untuk kedua kalinya dalam kariernya sekaligus melanjutkan dominasinya di daftar top skor kompetisi domestik.

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Penyerang Inggris itu turut membantu klub Bavaria tersebut meraih tiga gelar pada musim yang sama, yakni Bundesliga Jerman, DFB-Pokal, dan Piala Super Jerman. Ia juga menjadi salah satu bintang utama dalam perjalanan timnas negaranya di Piala Dunia 2026, setelah mencetak 6 gol di turnamen yang diakhiri timnas Inggris di peringkat ketiga.

Kane dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or 2026, pencapaian baru yang semakin mengukuhkan posisinya di antara bintang-bintang besar sepak bola. Ia juga menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak bersama timnas Inggris, sehingga memadukan pengaruh besar di level klub dan tim nasional.