Pemain internasional Maroko, Sofiane Boufal, semakin dekat untuk menjalani petualangan baru dalam karier sepak bolanya, setelah melakukan negosiasi tingkat lanjut dengan klub Libya, Al-Ittihad, sebagai langkah awal untuk bergabung dengan skuad tersebut pada periode mendatang, dalam sebuah langkah yang akan menandai penampilan perdana sang winger Maroko di lapangan Afrika pada level klub.

Menurut "Radio Mars" Maroko, negosiasi antara manajemen Al-Ittihad dan Boufal, yang berusia 31 tahun, telah mencapai tahap lanjut, dan hanya tersisa kesepakatan mengenai beberapa detail serta sentuhan akhir sebelum transfer rampung dan diumumkan secara resmi.

Klub Libya itu memperkuat indikasi kedekatan kesepakatan dengan pemain Maroko tersebut, setelah menerbitkan melalui akun-akun resminya sebuah pesan teaser yang memuat logo Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, dalam sebuah isyarat yang tampak jelas mengarah pada transfer yang dinanti serta identitas pemain yang bersiap bergabung dengan tim.

Langkah Boufal menuju Al-Ittihad Libya ini datang setelah karier profesional yang panjang, di mana ia menjalani beragam petualangan di lapangan Eropa. Ia bermain bersama sejumlah klub di Prancis, Inggris, dan Spanyol, serta meninggalkan jejak berkat keterampilan dan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi ofensif.

Sang winger Maroko juga pernah menjalani petualangan di lapangan Teluk bersama Al-Rayyan Qatar, sebelum kembali ke Prancis dan membela warna Le Havre pada musim lalu, di mana ia tampil dalam 17 pertandingan.

Jika transfer ini rampung secara resmi, petualangan bersama Al-Ittihad Libya akan menjadi babak baru dan berbeda dalam karier Boufal, setelah ia menghabiskan sebagian besar perjalanan profesionalnya di Eropa, yang akan membuka pintu baginya untuk menjalani petualangan pertama pada level klub di dalam Benua Afrika.