Sejumlah klub Liga Roshn Saudi terlibat persaingan dengan klub-klub Liga Primer Inggris untuk mendatangkan mantan pemain Manchester United ini, selama bursa transfer musim panas ini.

Jurnalis tepercaya Ben Jacobs mengatakan bahwa pemain asal Kongo, Axel Tuanzebe, mantan bek Burnley, tengah mempertimbangkan sejumlah tawaran yang diterimanya setelah tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Tuanzebe menjadi salah satu bintang paling menonjol timnas Republik Demokratik Kongo di ajang tersebut, dan memainkan peran kunci dalam melewati fase grup pada penampilan perdana mereka sepanjang sejarah, sebelum kalah amat sulit dari timnas Inggris.

Ben Jacobs menjelaskan bahwa pemain berusia 28 tahun itu kini berstatus pemain bebas transfer, dan klub mana pun berhak mendatangkannya secara gratis selama bursa transfer musim panas ini, setelah kontraknya bersama klub sebelumnya, Burnley, berakhir.

Sejumlah klub Liga Saudi ingin mendatangkan Tuanzebe secara gratis, namun mereka menghadapi persaingan dari beberapa klub Liga Primer Inggris, dengan Everton dan Brentford berada di barisan terdepan.

Tuanzebe memulai karier sepak bolanya dengan kuat, di mana ia merupakan lulusan akademi Manchester United, dan bermain beberapa pertandingan bersama tim utama, tetapi ia menjalani serangkaian peminjaman, ke Aston Villa, Napoli, dan Stoke City.

Bek asal Kongo itu bermain bersama tim Ipswich Town pada periode 2023 hingga 2025, sebelum pindah ke Burnley pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi ia kembali hengkang setelah timnya terdegradasi dari Liga Primer.