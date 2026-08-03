Louis van Gaal, mantan pelatih Barcelona, telah menghabiskan waktu yang lama jauh dari dunia kepelatihan sejak Piala Dunia 2022, yang sebagian disebabkan oleh perjuangannya melawan penyakit kanker, yang kini telah ia atasi.

Van Gaal ingin kembali melatih salah satu tim nasional besar, dan timnas Belanda bisa menjadi tujuan berikutnya, setelah Ronald Koeman memutuskan hengkang menyusul penampilan mengecewakan timnas Belanda di Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan, mengutip "De Telegraaf", bahwa Van Gaal menawarkan dirinya untuk menangani timnas negaranya, Belanda, dan jika kepulangannya benar-benar terwujud, ini akan menjadi periode keempatnya bersama timnas Belanda.

Peluang Van Gaal, yang berusia 74 tahun, tampak besar untuk melatih Belanda, setelah rekan senegaranya Arne Slot, mantan pelatih Liverpool, menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk tetap melatih klub.

Selain itu, pelatih-pelatih Belanda lainnya seperti Peter Bosz dan Erik ten Hag saat ini masih terikat dengan klub mereka, di mana yang pertama menangani PSV Eindhoven, sementara yang kedua melatih Twente.

Louis van Gaal sebelumnya didiagnosis mengidap kanker prostat pada tahun 2022, namun kini kondisi kesehatannya sudah sangat baik.

Surat kabar De Telegraaf mengutip pernyataan Van Gaal yang mengatakan, "Masalah kesehatan sudah menjadi masa lalu."

Meskipun Federasi Sepak Bola Belanda hingga kini belum menghubunginya, penunjukan dirinya tetap menjadi opsi yang terbuka dan belum dikesampingkan.