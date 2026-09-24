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Usai awal yang menakjubkan, Ter Stegen kirim pesan untuk Barcelona

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
Barcelona
M. ter Stegen
Belanda
Jerman

Kiper Marc-André ter Stegen menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam laga Jerman melawan Belanda di UEFA Nations League, yang berakhir dengan hasil imbang 1-1.

Kiper Jerman itu tampil sangat positif, namun ia tak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah Cody Gakpo mencetak gol penyeimbang pada masa injury time.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Ter Stegen yang disampaikan kepada saluran Teledeporte usai pertandingan.

Kiper Barcelona yang dipinjamkan ke Ajax musim ini itu mengawali ucapannya, "Saya bangga dengan jalan yang telah saya tempuh, dan dengan apa yang saya alami selama tahun-tahun terakhir. Saya sangat senang berada di sini sekarang dan bekerja setiap hari bersama para pemain lainnya."

Ter Stegen ingin memuji kerja yang ditampilkan seluruh rekan-rekannya, kendati singkatnya waktu yang mereka jalani di bawah kepemimpinan Jürgen Klopp, dengan mengatakan, "Kami hanya punya waktu 3 hari untuk bekerja. Masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Kini kami memiliki fondasi yang bisa kami bangun."

Ia menegaskan, "Kami telah mengerahkan segala yang kami miliki, dan hanya kurang sedikit saja untuk meraih kemenangan. Ini disayangkan, tetapi kami bisa membangun dari sini. Ini fondasi yang sangat baik."

Ia juga menekankan bahwa dirinya ingin menjadi kiper utama timnas Jerman, dengan mengatakan, "Target saya selalu menjadi kiper nomor satu. Saya selalu ingin berada dalam kondisi sebaik mungkin dan mampu memikul tanggung jawab."

Menutup ucapannya, Ter Stegen menyinggung Barcelona dan awal musim mereka yang kuat pada musim ini, dengan mengatakan, "Mereka tak terhentikan saat ini. Dan itulah yang saya harapkan untuk mereka. Mereka bekerja keras di bawah kepemimpinan Flick. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka dari kejauhan, tetapi kini saya berada di klub lain dan fokus pada urusan saya sendiri, sembari selalu mengikuti apa yang mereka lakukan."

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