Pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, manajer Tottenham, mengkritik cara para pemainnya menghadapi gol pertama dan kedua Aston Villa, sembari meminta para pemimpin tim untuk memikul tanggung jawab dan memimpin rekan-rekan setimnya, seusai kekalahan dengan skor 3-2 pada pekan kelima Liga Inggris.

Aston Villa mencetak gol-golnya melalui Youri Manzambi, Nicolas Jackson, dan Emi Buendia, sementara Tottenham berusaha bangkit di babak kedua dan mencetak gol pertama serta kedua mereka musim ini di liga, namun gagal menyamakan kedudukan.

De Zerbi mengatakan dalam konferensi pers seusai laga: "Pada momen-momen di mana kami harus bertahan, kami harus bertahan dengan solid dan dengan jarak antarlini yang rapat. Para pemimpin harus menjalankan peran kepemimpinan mereka dan memimpin tim."

Pelatih asal Italia itu menilai gol pertama terjadi akibat penempatan posisi yang buruk dan tidak bisa dibenarkan, setelah Micky van de Ven terpaksa meninggalkan lapangan untuk mendapatkan perawatan menyusul cedera di wajahnya, sehingga Tottenham menjalani momen-momen tersebut hanya dengan 10 pemain, sebelum Aston Villa memanfaatkan ruang dan mencetak gol.

De Zerbi menambahkan bahwa gol kedua lebih sulit dijelaskan, setelah timnya kebobolan menyusul sebuah tendangan gawang, seraya menegaskan bahwa Tottenham dituntut untuk menjaga keseimbangan dan tidak kehilangannya begitu tertinggal dalam skor.

Tottenham kebobolan gol ketiga di babak kedua setelah gol Mohammed Kudus dianulir karena offside, padahal tim tersebut sempat mendominasi awal pertandingan dan menyia-nyiakan sejumlah peluang untuk mencetak gol.

Dengan kekalahan ini, Tottenham mencatatkan awal terburuk mereka di Liga Inggris setelah 5 pertandingan, setelah hanya meraih dua poin dan memiliki selisih gol -6, melampaui awal musim mereka pada musim 2008-2009 yang saat itu hanya mengumpulkan dua poin dengan selisih gol -3.

De Zerbi menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas kekalahan tersebut, namun ia menekankan perlunya para pemainnya menghadapi dengan lebih baik momen-momen yang menuntut pertahanan, dengan mengatakan: "Ini tanggung jawab saya... saya memikul tanggung jawab saya."

Tottenham akan absen dari kompetisi domestik selama 3 pekan karena jeda internasional, sebelum bertandang ke markas Manchester United di Stadion Old Trafford pada 10 Oktober, mencari kemenangan pertama mereka di liga musim ini.