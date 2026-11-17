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Timnas Arab Saudi gagal mempertahankan rentetan tak terkalahkan di bawah asuhan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, dan menelan kekalahan ketiga bersamanya saat menghadapi Uzbekistan.

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Arab Saudi takluk 1-2 dari Uzbekistan dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa (hari ini) di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar. Laga tersebut merupakan pertandingan uji coba kedua Arab Saudi dalam jeda internasional kali ini.

Ini menjadi kekalahan pertama Arab Saudi sejak dibantai Spanyol empat gol tanpa balas pada matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Sejak saat itu, Arab Saudi telah menjalani 7 pertandingan, yakni satu laga di Piala Dunia, 5 laga di Piala Teluk ke-27, dan satu laga uji coba. Mereka meraih 5 kemenangan dan 2 hasil imbang, sebelum akhirnya kalah dari Uzbekistan.

Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Donis bersama Arab Saudi sejak ia menduduki kursi pelatih kepala pada April lalu. Sebelumnya, ia sempat kalah dari Ekuador dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026.

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Dengan hasil ini, Arab Saudi menutup pemusatan latihan mereka di Doha selama jeda internasional kali ini. Laga melawan Uzbekistan merupakan pertandingan kedua mereka, setelah menang 3-2 atas Korea Selatan pada Jumat lalu.

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Susunan Pemain Arab Saudi Kontra Uzbekistan

Arab Saudi memulai laga dengan 5 perubahan dari pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan. Yang paling mencolok adalah dimainkannya kiper muda Hamed Al-Shanqeeti menggantikan Mohammed Al-Owais, yang dicoret dari skuad oleh pelatih asal Yunani, Georgios Donis.

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Hamed Al-Shanqeeti bukan satu-satunya wajah baru dibandingkan susunan pemain yang menang 3-2 atas Korea Selatan pada Jumat lalu. Saud Abdulhamid juga tampil di posisi bek kanan menggantikan Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis juga mengembalikan Musab Al-Juwayr ke starting XI menggantikan Mohammed Kanno. Al-Juwayr sebelumnya absen membela Arab Saudi di Piala Teluk Arab ke-27 dan hanya duduk di bangku cadangan pada laga sebelumnya melawan Korea Selatan.

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Pelatih asal Yunani itu juga melakukan dua perubahan di lini depan. Ahmed Al-Ghamdi dan Firas Al-Buraikan dimainkan mendampingi Marwan Al-Sahafi, menggantikan Mohammed Al-Qahtani dan Abdullah Al-Hamdan.

Susunan pemain Arab Saudi adalah sebagai berikut:

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Penjaga gawang: Hamed Al-Shanqeeti

Lini belakang: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi

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Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr

Lini depan: Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan, Ahmed Al-Ghamdi

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Apa yang Terjadi di Laga Arab Saudi vs Uzbekistan?

Pada menit ke-19, Shirzad Isnov membawa Uzbekistan unggul setelah memanfaatkan blunder fatal kiper Arab Saudi, Hamed Yousef Al-Shanqeeti.

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Kiper muda itu mencoba mengoper bola kepada salah satu rekannya, tetapi umpannya justru jatuh ke kaki Isnov. Sang pemain pun berhadapan satu lawan satu dengan gawang yang kosong dan dengan mudah menceploskan bola ke dalam jala.

Kesalahan tersebut membuat Al-Shanqeeti berada dalam posisi sulit, apalagi ini merupakan laga internasional pertamanya bersama Arab Saudi, setelah tampil apik di Liga Roshn Saudi bersama Al-Kholood.

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Namun, Arab Saudi segera bangkit. Penyerang Firas Al-Buraikan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-23 lewat sundulan apik yang menyambut umpan silang Ahmed Al-Ghamdi.

Gol tersebut menegaskan performa impresif Al-Buraikan bersama Arab Saudi belakangan ini. Itu merupakan gol keempatnya untuk Arab Saudi dalam dua jeda internasional terakhir.

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Penyerang Al-Ahli itu dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Piala Teluk Arab edisi ke-27 dengan torehan 3 gol, termasuk satu gol di final melawan Uni Emirat Arab serta dua gol ke gawang Oman di fase grup.

Akan tetapi, kegembiraan Al-Buraikan dan rekan-rekannya tidak berlangsung lama. Uzbekistan kembali unggul pada menit ke-35, lagi-lagi melalui Shirzad Isnov, yang memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti dan menyarangkannya ke gawang.

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Uzbekistan nyaris menambah gol ketiga pada menit ke-39 setelah kesalahan fatal lini belakang Arab Saudi, tetapi wasit menganulir gol tersebut karena offside.

Donis mengawali babak kedua dengan melakukan 6 pergantian. Kiper Abdulquddus Atiah masuk menggantikan Hamed Al-Shanqeeti, sementara dua bek sayap Nawaf Boushal dan Faris Abidi menggantikan Saud Abdulhamid dan Moteb Al-Harbi.

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Selain itu, Ali Lajami turun di posisi bek tengah menggantikan Abdulelah Al-Amri, Mukhtar Ali di lini tengah menggantikan Abdullah Al-Khaibari, dan Abdullah Al-Hamdan sebagai penyerang menggantikan Firas Al-Buraikan.

Namun, babak kedua justru dimulai dengan cara terburuk bagi Arab Saudi. Pemain pengganti Ali Lajami diganjar kartu merah langsung pada menit ke-50 akibat tekel keras terhadap pemain Uzbekistan di lini tengah.

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Para pemain Arab Saudi dan pelatih Georgios Donis berusaha membalikkan keadaan di sisa waktu pertandingan, tetapi kalah jumlah pemain serta kegigihan para pemain Uzbekistan membuat mereka gagal menyamakan kedudukan. Laga pun berakhir dengan kekalahan 1-2.