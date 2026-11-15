US Soccer membahas Sir Gareth Southgate sebagai calon pengganti Mauricio Pochettino, selain Pep Guardiola yang menjadi target utama

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Federasi Sepak Bola Amerika Serikat telah membahas mantan pelatih timnas Inggris Sir Gareth Southgate sebagai calon pengganti pelatih kepala Mauricio Pochettino yang akan hengkang. Para pejabat di Amerika Serikat tengah mempertimbangkan beberapa kandidat selain target utama mereka, Pep Guardiola, setelah Pochettino mencapai kesepakatan untuk mengambil alih Manchester United.

Iklan

Petinggi sepak bola Amerika Serikat mempertimbangkan opsi pelatih

Menurut TEAMtalk, Southgate masuk dalam radar federasi yang tengah mencari pelatih baru menyusul keputusan Pochettino untuk kembali ke Liga Primer Inggris. Para pejabat sepak bola Amerika Serikat mendapat informasi pada akhir pekan lalu bahwa pelatih asal Argentina itu menjadi kandidat untuk menangani Manchester United setelah menyatakan keinginan kuat untuk bergabung dengan klub tersebut. Karena itu, para petinggi federasi segera menyusun daftar calon pengganti sebagai langkah antisipasi.

Guardiola puncaki daftar kandidat

Di urutan teratas daftar incaran itu ada mantan pelatih Manchester City, Guardiola. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para petinggi federasi memandang keberhasilan membujuk pelatih asal Catalunya itu untuk menangani tim nasional sebagai hasil yang paling diinginkan. Namun, para pejabat federasi juga menjajaki sejumlah kandidat lain agar memiliki opsi kuat jika situasi berkembang cepat.

Di antara kandidat lain yang dipertimbangkan, mantan pelatih tim nasional Belgia dan Portugal, Roberto Martinez, disebut antusias dengan peluang menangani tim nasional Amerika Serikat. Sementara itu, mantan manajer Newcastle United, Eddie Howe, juga dibahas secara internal ketika para pengambil keputusan menimbang sosok yang paling cocok untuk jabatan tersebut.

Mantan pelatih Inggris belum tertarik

Nama Southgate masuk dalam pembahasan berkat kiprahnya selama delapan tahun menangani Inggris. Dalam periode itu, ia membawa negaranya ke final Kejuaraan Eropa dua kali berturut-turut sebelum mundur pada 2024. Sejak meninggalkan sepak bola internasional dua tahun lalu, ia belum kembali melatih klub maupun tim nasional.

Iklan Iklan

Meski rekam jejaknya di turnamen menarik bagi para pejabat di Amerika Serikat, sumber internal mengindikasikan bahwa Southgate tidak terlalu berminat menerima jabatan tersebut pada tahap kariernya saat ini. Karena itu, federasi kemungkinan harus memusatkan perhatian pada nama-nama lain dalam daftar kandidat saat mencari pengganti permanen.

Jabatan eksekutif di Wembley justru menanti

Alih-alih kembali melatih di luar negeri, Southgate disebut berpeluang kembali ke Football Association dalam kapasitas sebagai eksekutif. Para petinggi di Wembley ingin membawanya kembali untuk bekerja bersama sahabatnya, Dan Ashworth, yang saat ini menjabat kepala urusan sepak bola organisasi tersebut. Langkah itu akan membuka jalan baginya untuk kembali berkecimpung dalam sepak bola tanpa harus menangani tim sehari-hari.