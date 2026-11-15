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The Princess Of Wales Attends The Future Workforce SummitGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

US Soccer membahas Sir Gareth Southgate sebagai calon pengganti Mauricio Pochettino, selain Pep Guardiola yang menjadi target utama

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Federasi Sepak Bola Amerika Serikat telah membahas mantan pelatih timnas Inggris Sir Gareth Southgate sebagai calon pengganti pelatih kepala Mauricio Pochettino yang akan hengkang. Para pejabat di Amerika Serikat tengah mempertimbangkan beberapa kandidat selain target utama mereka, Pep Guardiola, setelah Pochettino mencapai kesepakatan untuk mengambil alih Manchester United.

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Petinggi sepak bola Amerika Serikat mempertimbangkan opsi pelatih

Menurut TEAMtalk, Southgate masuk dalam radar federasi yang tengah mencari pelatih baru menyusul keputusan Pochettino untuk kembali ke Liga Primer Inggris. Para pejabat sepak bola Amerika Serikat mendapat informasi pada akhir pekan lalu bahwa pelatih asal Argentina itu menjadi kandidat untuk menangani Manchester United setelah menyatakan keinginan kuat untuk bergabung dengan klub tersebut. Karena itu, para petinggi federasi segera menyusun daftar calon pengganti sebagai langkah antisipasi.

Guardiola puncaki daftar kandidat

Di urutan teratas daftar incaran itu ada mantan pelatih Manchester City, Guardiola. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para petinggi federasi memandang keberhasilan membujuk pelatih asal Catalunya itu untuk menangani tim nasional sebagai hasil yang paling diinginkan. Namun, para pejabat federasi juga menjajaki sejumlah kandidat lain agar memiliki opsi kuat jika situasi berkembang cepat.

Di antara kandidat lain yang dipertimbangkan, mantan pelatih tim nasional Belgia dan Portugal, Roberto Martinez, disebut antusias dengan peluang menangani tim nasional Amerika Serikat. Sementara itu, mantan manajer Newcastle United, Eddie Howe, juga dibahas secara internal ketika para pengambil keputusan menimbang sosok yang paling cocok untuk jabatan tersebut.

Mantan pelatih Inggris belum tertarik

Nama Southgate masuk dalam pembahasan berkat kiprahnya selama delapan tahun menangani Inggris. Dalam periode itu, ia membawa negaranya ke final Kejuaraan Eropa dua kali berturut-turut sebelum mundur pada 2024. Sejak meninggalkan sepak bola internasional dua tahun lalu, ia belum kembali melatih klub maupun tim nasional.

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Meski rekam jejaknya di turnamen menarik bagi para pejabat di Amerika Serikat, sumber internal mengindikasikan bahwa Southgate tidak terlalu berminat menerima jabatan tersebut pada tahap kariernya saat ini. Karena itu, federasi kemungkinan harus memusatkan perhatian pada nama-nama lain dalam daftar kandidat saat mencari pengganti permanen.

Jabatan eksekutif di Wembley justru menanti

Alih-alih kembali melatih di luar negeri, Southgate disebut berpeluang kembali ke Football Association dalam kapasitas sebagai eksekutif. Para petinggi di Wembley ingin membawanya kembali untuk bekerja bersama sahabatnya, Dan Ashworth, yang saat ini menjabat kepala urusan sepak bola organisasi tersebut. Langkah itu akan membuka jalan baginya untuk kembali berkecimpung dalam sepak bola tanpa harus menangani tim sehari-hari.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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