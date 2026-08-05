"Akhir musim lalu meninggalkan rasa pahit. Namun apa yang terjadi dua bulan lalu bukanlah akhir. Sekarang waktunya menebusnya. Kami sangat lapar, siap untuk musim baru, dan akan all in," kata Daniel Peretz kepada SPOX. "Bagi kami, ini adalah unfinished business."

Kiper 26 tahun asal Israel itu pindah dengan status pinjaman dari Bayern Munich ke Southampton pada musim dingin lalu. Berkat rentetan kemenangan yang impresif, The Saints bersama kiper utama baru mereka bangkit dari zona degradasi hingga ke playoff promosi. Di sana mereka memang menang atas Middlesbrough FC pada semifinal, tetapi dikeluarkan dari final di Stadion Wembley akibat skandal spionase yang spektakuler. Sebagai gantinya, Hull City promosi.

Pelatih asal Jerman, Tonda Eckert, yang ikut bertanggung jawab atas insiden tersebut, pada akhirnya tetap bertahan di jabatannya dan kini diharapkan membawa Southampton kembali ke Premier League pada percobaan kedua. Setelah masa peminjamannya berakhir, Peretz pindah secara permanen dari Bayern Munich ke The Saints dengan nilai delapan juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2030. "Saya merasa seperti di rumah di sini," katanya. "Dan ketika Anda merasa seperti di rumah, Anda harus bertahan. Saya yakin ini adalah keputusan yang tepat. Di sinilah hati saya."

Manuel Neuer? "Alasan penting mengapa saya menjadi kiper"

Peretz pindah ke Munchen dari Maccabi Tel Aviv pada 2023 dengan nilai lima juta euro. Di belakang kiper utama Manuel Neuer, ia hampir tidak mendapat kesempatan dan total hanya mencatatkan tujuh pertandingan kompetitif untuk Bayern Munich, tetapi tetap menikmati bekerja bersama ikon penjaga gawang berusia 40 tahun itu.

"Manu adalah idola terbesar bagi saya," kata Peretz. "Dia adalah alasan penting mengapa saya menjadi kiper. Sebelum pindah, saya sangat bersemangat untuk bertemu dengannya. Dan ternyata dia sosok yang hebat. Manu banyak membantu saya serta memberi saya tips dan masukan untuk berkembang. Saya membawa banyak hal darinya untuk hidup dan karier saya."

Daniel Peretz hanya menjadi pemain cadangan di HSV

Setelah perekrutan Jonas Urbig pada awal 2025, Peretz akhirnya turun menjadi kiper ketiga, yang kemudian membuatnya pindah ke Hamburger SV dengan status pinjaman pada musim panas 2025. Di sana ia kalah bersaing dengan Daniel Heuer Fernandes dalam perebutan posisi utama di bawah mistar. "Saya membayangkan masa itu akan berbeda, tetapi itu membuat saya lebih kuat secara mental," kata Peretz. Pada Januari 2026, ia kemudian melanjutkan langkahnya ke Southampton.

The Saints akan memulai musim pada Sabtu di League Cup melawan klub divisi empat, Colchester United. Sepekan kemudian, Southampton akan bertandang ke markas Watford FC pada laga pembuka Championship.