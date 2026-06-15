Uruguay Memberikan Rekor Sejarah kepada Salem Al-Dossari di Piala Dunia

Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, memimpin susunan pemain "Al-Akhdar" untuk menghadapi Uruguay pada Selasa dini hari, dalam pertandingan babak pertama Piala Dunia 2026.

Pelatih "Al-Akhdar", Georgios Donis asal Yunani, mengumumkan susunan pemainnya yang menampilkan semua pemain andalannya di bawah kepemimpinan Al-Dossari.

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Salem Al-Dossari akan menempati posisi ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Saudi di Piala Dunia, dengan total 7 pertandingan.

Salem Al-Dossari berada di belakang Abdullah Suleiman, Sami Al-Jaber, dan Hussein Abdul Ghani, masing-masing dengan 9 penampilan, sementara Mohammed Al-Deayea tetap memimpin (10).

Para penggemar Saudi menaruh harapan pada kemampuan Salem Al-Dossari untuk memimpin impian mereka menuju lolos ke babak berikutnya di grup yang juga dihuni oleh Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.