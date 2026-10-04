Upaya terakhir dari Portugal untuk mengakhiri krisis Ronaldo: apa ceritanya?

Surat kabar Prancis "L'Equipe" mengungkap adanya pergerakan di internal Federasi Sepak Bola Portugal untuk mengembalikan sang legenda Cristiano Ronaldo ke skuad tim nasional pada periode mendatang, dengan tujuan memberinya kesempatan menjalani laga internasional terakhirnya mengenakan kostum negaranya, dalam sebuah langkah yang bertujuan menutup tirai karier internasionalnya dengan cara yang layak bagi apa yang telah ia persembahkan untuk sepak bola Portugal.

Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal secara mengejutkan pada 30 September, menyusul ketegangan dengan sang pelatih Jorge Jesus, setelah ia tetap duduk di bangku cadangan sepanjang laga melawan Norwegia yang berakhir dengan kemenangan Portugal 2-1, kendati ia ikut dalam proses pemanasan.

Keputusan untuk pergi datang setelah konferensi pers Jesus dan pembicaraan antara Ronaldo dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, hingga sang pemain kemudian menyatakan bahwa ia akan mengungkap pada waktu yang tepat alasan sebenarnya di balik kepergiannya, tanpa sampai saat ini mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional secara resmi.

Menurut surat kabar Prancis tersebut, Portugal tengah berupaya mengatur sebuah laga yang bernuansa istimewa bagi Ronaldo, sehingga pertandingan itu berubah menjadi momen perpisahan bagi kapten timnas dan salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah negara tersebut, setelah bertahun-tahun lamanya karier internasionalnya menyaksikan sejumlah pencapaian dan momen bersejarah.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timnas Portugal berupaya agar laga terakhir Ronaldo menjadi sebuah perayaan yang layak bagi kedudukannya, alih-alih karier internasionalnya berakhir dengan cara yang biasa saja, terutama karena sang pemain telah mengenakan kostum Portugal di banyak turnamen besar dan membawa timnas meraih pencapaian-pencapaian terpentingnya.

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"L'Equipe" memandang bahwa gagasan menggelar laga perpisahan untuk Ronaldo datang sebagai bentuk penghargaan atas warisan yang ia tinggalkan bersama timnas Portugal, setelah ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas dan salah satu pemain dengan penampilan internasional terbanyak, di samping keterkaitan namanya dengan babak-babak terpenting dalam sejarah sepak bola Portugal sepanjang abad ini.

Gagasan perpisahan ini diperkirakan akan mendapat perhatian besar dari suporter dan media, mengingat kedudukan luar biasa yang dimiliki Ronaldo di Portugal, di mana laga terakhirnya menjadi kesempatan bagi para suporter untuk melihat kapten bersejarah mereka mengenakan kostum timnas untuk kali terakhir, di tengah perayaan yang diperkirakan akan menyertai karier panjang dan pencapaian internasionalnya.

Dengan demikian, Portugal tengah berupaya menyiapkan akhir yang luar biasa bagi karier internasional Ronaldo, melalui pemberian laga perpisahan yang layak bagi seorang legenda yang telah meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah timnas, sembari menanti penentuan waktu, lawan, dan detail-detail terkait pertandingan yang mungkin akan menyaksikan penampilan terakhir kapten Portugal mengenakan kostum negaranya.