Hakim pengadilan Las Palmas de Gran Canaria di Spanyol menolak permintaan pembatalan gugatan dalam kasus rekaman seks yang menjerat tiga mantan pemain akademi Real Madrid dan bek tim utama Raul Asencio, serta memutuskan untuk melimpahkan berkas perkara ke persidangan pada September mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Ferran Ruiz, Juan Rodriguez, dan Andres Garcia menghadapi tuduhan merekam dan menyebarkan pertemuan seksual tanpa persetujuan dengan dua gadis di selatan Gran Canaria pada 2023, dengan mengetahui bahwa salah satunya di bawah umur, di samping tuduhan kepemilikan materi pornografi anak dan pelanggaran privasi.

Sementara itu, Asencio menghadapi tuduhan menunjukkan video tersebut kepada pihak ketiga setelah video itu sampai ke ponselnya, yang dianggap sebagai pelanggaran privasi, sebagaimana disebutkan surat kabar Spanyol tersebut.

Dalam putusannya yang dikeluarkan hari Kamis, hakim Pengadilan Pidana Nomor 5 menolak seluruh pembelaan dari pihak terdakwa, terutama gugatan terhadap penyitaan ponsel para terdakwa dan tidak sahnya bukti-bukti yang diambil darinya.

Hakim menjelaskan bahwa Andres Garcia secara spontan mengakui keterlibatannya dalam rekaman tersebut ketika ia dipanggil sebagai saksi di hadapan Garda Sipil, yang mendorong para penyidik untuk menghentikan kesaksiannya dan memanggilnya kembali sebagai terdakwa didampingi pengacaranya.

Putusan tersebut menegaskan bahwa Garda Sipil bertindak sesuai hukum, dan bahwa ponsel dianggap sebagai sumber bukti sekaligus alat kejahatan pada saat yang sama, serta hukum tidak mensyaratkan persetujuan pemiliknya untuk menyitanya. Hakim menunjukkan adanya risiko nyata hilangnya bukti setelah seluruh terdakwa melakukan pencadangan akun mereka dan menghapus isinya sebelum ditangkap dalam upaya menghambat penyelidikan.

Hakim juga menolak gugatan yang diajukan terhadap perekaman percakapan telepon antara salah satu korban dan Asencio, dengan menegaskan bahwa Mahkamah Agung memperbolehkan rekaman semacam itu diajukan sebagai bukti.

Terkait pemaafan yang diperoleh Asencio dari kedua korban setelah memberi ganti rugi kepada mereka, hakim menjelaskan bahwa pemaafan ini hanya mencakup tuduhan pelanggaran privasi yang ditujukan kepada Asencio, dan tidak meluas hingga tuduhan kepemilikan materi pornografi anak yang ditujukan kepada terdakwa lainnya, dengan catatan kesukarelaan pemaafan tersebut akan dipastikan selama sidang persidangan yang dijadwalkan pada 3, 4, dan 7 September.

Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara 4 tahun 7 bulan bagi Ruiz, Rodriguez, dan Garcia, serta hukuman penjara dua setengah tahun bagi Asencio, dengan kesiapan meringankan hukuman bagi bek Real Madrid itu jika kedua korban menegaskan pemaafan mereka terhadapnya di hadapan pengadilan.