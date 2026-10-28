Klub asal Catalunya itu secara ilegal mengadakan pembicaraan dengan penyerang asal Argentina tersebut pada musim panas lalu tanpa memberi tahu para petinggi Rojiblancos.

Atletico lantas mengajukan pengaduan. Karena FIFA menyatakan tidak berwenang, federasi sepakbola Spanyol RFEF akhirnya mengambil alih penyelidikan. Hasilnya, Barca hanya dapat dinyatakan bersalah atas "pelanggaran ringan". Kasus ini pun hanya membuat klub asal Catalunya itu harus membayar 602 euro. Jumlah yang terbilang receh bagi klub yang pendapatannya menembus angka satu miliar pada 2025/26.

Putusan serupa pernah dijatuhkan pada 2019. Kala itu, Barca harus membayar 300 euro setelah melakukan kontak terlarang dengan Antoine Griezmann, yang saat itu juga terikat kontrak dengan Atletico Madrid.

Dalam kasus Alvarez, sang pemain sudah menyatakan keinginannya pindah ke Barcelona saat Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, klub asal Madrid itu menunjuk pada kontraknya yang masih berlaku hingga 2030 serta klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 500 juta euro.

Transfer itu pun batal dan Alvarez tetap di Madrid meski telah mengungkapkan keinginannya untuk pindah secara terbuka. Di sana, ia menghadapi penentangan keras dari para suporter. "Saya ingin meminta maaf kepada para pendukung kami atas ucapan saya selama Piala Dunia. Itu sebuah kesalahan, baik dari cara saya mengatakannya maupun waktunya," ujarnya saat meminta maaf dalam wawancara baru-baru ini dengan Marca.

Ia mengatakan bisa "memahami kemarahan orang-orang. Saya juga akan marah jika menjadi suporter. Apalagi karena mereka begitu mendukung saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim karena telah mendukung saya selama masa itu."

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Pelatih Diego Simeone kembali beri kesempatan kepada Julian Alvarez di Atletico Madrid

Di lapangan, pelatih Diego Simeone sudah lama memberinya kesempatan lagi dan kini ia kembali rutin bermain. Akhir pekan lalu, ia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di liga saat timnya menang 1-0 atas Deportivo A Coruna, sekaligus mencetak gol penentu. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan dua gol dan dua assist dalam sembilan laga resmi.

Sementara itu, Barca merekrut Gabriel Jesus dari FC Arsenal sesaat sebelum bursa transfer ditutup. Selain Robert Lewandowski yang pindah ke klub MLS Chicago Fire dengan status bebas transfer, sang juara bertahan juga kehilangan penyerang lain, Ferran Torres, yang bergabung dengan Paris Saint-Germain seharga 48,5 juta euro. Semula, Alvarez diharapkan mengisi kekosongan tersebut.