Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Senin ini, mengenai upaya Al Hilal Saudi untuk merekrut pemain Portugal, Bruno Fernandes, selama periode transfer musim dingin mendatang.

Menurut situs "Tutto Mercato Web", Al Hilal bersiap untuk mengajukan tawaran senilai 55 juta euro (45 juta pound sterling) pada Januari mendatang untuk merekrut kapten Manchester United, Bruno Fernandes.

Hal ini terjadi di tengah munculnya kabar tentang terhentinya pembicaraan perpanjangan kontrak di Old Trafford, di mana kontrak Bruno saat ini akan berakhir pada musim panas 2027.

Laporan tersebut menegaskan bahwa Al Hilal siap melakukan upaya lain untuk merekrut gelandang Portugal itu, setelah tawaran mereka ditolak pada tahun lalu.

Fernandes sebelumnya menolak tawaran yang menggiurkan, dengan menjelaskan keinginannya untuk bersaing di level tertinggi. Namun, ia kemudian mengakui bahwa dirinya merasa Manchester United akan menyetujui kepergiannya, seraya berkata: "Hal ini sedikit menyakitiku."

Menurut laporan, klub Milan juga memantau situasinya, sementara Fernandes baru-baru ini melakukan pembicaraan terbuka dengan pelatih Michael Carrick.

Pemain berusia 32 tahun itu masih menjadi sosok sentral di Old Trafford, tetapi kesulitan yang dihadapi Manchester United dan ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya dapat menjadikan bulan Januari sebagai titik balik yang menentukan.

Hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang dikonfirmasi, baik dari Al Hilal Saudi maupun pihak lain, tetapi rumor terus meningkat seiring dengan mendekatnya akhir kontrak Bruno.