Upaya baru pada musim panas? Klub Liga Primer Inggris tampaknya belum menyerah mengejar Said El Mala

Seperti dilaporkan Sky, Brighton & Hove Albion belum menyerah dalam upaya merekrut pemain berusia 20 tahun itu dan masih berminat mendatangkannya.

Seagulls sudah ingin merekrut El Mala sebelum musim ini dimulai. Rencananya, mereka juga akan mendatangkan kakak El Mala, Malek , tetapi kesepakatan itu akhirnya tidak terwujud.

Kini, klub Premier League tersebut bisa kembali mencoba. Menurut informasi Sky, pendekatan pada musim dingin tidak masuk agenda, tetapi situasinya bisa berubah pada musim panas mendatang.

Brighton kabarnya masih terus memantau perkembangan kedua bersaudara itu secara intensif dan rutin mengirim pemandu bakat ke Köln agar tetap mengetahui perkembangan terbaru mereka.

El Mala masuk daftar incaran banyak klub pada musim panas lalu. Selain Seagulls, FC Brentford, RB Leipzig, dan terutama BVB juga berminat merekrutnya. Namun, 1. FC Köln terbukti sulit diajak bernegosiasi dan meminta biaya transfer setidaknya €50 juta.

Pada akhirnya, transfer itu tidak terwujud karena sejumlah alasan, dan El Mala memperpanjang kontraknya di Köln. Kontrak barunya bersama Effzeh berlaku hingga 30 Juni 2031 dan kabarnya tidak memiliki klausul pelepasan. Dengan demikian, Köln bisa menegosiasikan biaya transfer pemain berusia 20 tahun itu tanpa tekanan apa pun.

Getty Images

Berapa gol yang sudah dicetak Said El Mala musim ini?

Berbeda dari tahun lalu, El Mala menjadi pemain inti yang tak tergantikan di Köln musim ini. Dalam sembilan penampilan di semua kompetisi, pemain ofensif itu telah mencetak empat gol dan menyumbang satu assist.

Selain itu, pada Oktober ia akhirnya menjalani debut bersama tim nasional Jerman. Dalam pertandingan Nations League melawan Serbia, pelatih timnas Jürgen Klopp memberinya menit bermain pertamanya dengan seragam Jerman.