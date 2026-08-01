Tim Al Hilal melanjutkan latihannya di pemusatan latihan luar negeri yang berlangsung di Austria, di bawah arahan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim sepakbola baru 2026-2027.

Akun resmi klub Al Hilal di situs "X" mengunggah sejumlah foto dari latihan yang dijalani tim pada pagi hari Sabtu ini, beberapa hari sebelum berakhirnya pemusatan latihan.

Sebagian foto menarik perhatian publik, khususnya foto yang memperlihatkan para pemain mengikatkan sejumlah parasut ke tubuh mereka saat melakukan latihan lari.

Menurut laporan media sebelumnya, parasut-parasut itu disebut "parasut resistensi", yang diikatkan ke tubuh setiap pemain sehingga menampung lebih banyak udara selama proses berlari, guna meningkatkan kekuatan resistensi.

Latihan tersebut membantu para pemain meningkatkan kekuatan akselerasi, menambah kekuatan eksplosif, memperbaiki kecepatan maksimal, memperkuat otot betis dan paha, di samping menyempurnakan mekanisme berlari.

Para pelatih lebih memilih parasut ini ketimbang beban, karena parasut akan terisi udara setiap kali pemain menambah kecepatannya, sehingga secara otomatis meningkatkan kekuatan resistensi. Hal ini menjadikannya semacam mesin latihan cerdas yang berkembang secara otomatis, tanpa perlu campur tangan unsur manusia.

Saat ini Al Hilal tengah bersiap menghadapi Al Ahli Qatar, lusa hari Senin, dalam laga persahabatan keempat sekaligus terakhirnya di pemusatan latihan luar negeri di Austria, sebagai persiapan menyongsong musim baru.

"Sang Pemimpin" telah menjalani 3 pertandingan di pemusatan latihan luar negeri hingga saat ini, dengan meraih kemenangan di dua di antaranya, atas Sturm Graz asal Austria 2-1, dan Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan 2-0, sebelum menelan kekalahan dari Mouloudia Alger dengan skor 2-0.