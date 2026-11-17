Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Sosok yang paling diuntungkan di bawah Jürgen Klopp menyampaikan pesan kepada orang-orang yang dahulu tidak percaya kepadanya.

Derry Scherhant menyampaikan pesan khusus kepada mereka yang dulu meragukan dan mengkritiknya seusai tampil gemilang melawan Belanda.

Dalam kemenangan 5-0 (1-0) timnas Jerman pada Senin malam , pemain depan SC Freiburg itu menjadi salah satu pemain yang paling menonjol . Lewat aksi individu apik, ia mencetak gol pembuka bagi Jerman sesaat sebelum jeda. Selain itu, mantan pemain Hertha tersebut dua kali membentur tiang gawang dalam laga yang menjadi "pertandingan kandang" baginya di Olympiastadion.

"Sungguh luar biasa jika saya memikirkan bahwa sekarang saya bermain di tim nasional. Beberapa tahun lalu, saya diberi tahu bahwa saya tidak akan pernah menjadi pemain profesional. Beberapa orang bilang: 'Ya, kemampuanmu tidak cukup, paling tinggi hanya bisa bermain di Regionalliga.' Sungguh luar biasa sekarang saya bisa berdiri di sini," ujar pemain berusia 24 tahun itu dengan gembira selepas laga.

Iklan Iklan

Menurut Scherhant, melihat sejauh apa ia telah melangkah dan "telah membuktikannya kepada orang-orang yang tidak pernah percaya kepada saya" juga menjadi "kepuasan tersendiri" baginya. "Mereka juga, sampai batas tertentu, selalu berusaha menjatuhkan saya saat saya masih di level junior. Ada beberapa orang seperti itu."

Topik Terkait

Di klub mana saja Derry Scherhant memulai kariernya?

Meski lahir di Berlin, Scherhant lama tidak dilirik klub-klub besar seperti Hertha dan Union semasa di level junior . Sebaliknya, pemain Freiburg itu harus berjuang di klub-klub yang lebih kecil sambil berusaha menarik perhatian, antara lain SC Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin, FC Viktoria 1889 Berlin, dan Berliner Sport-Club.

"Saya tahu bagaimana rasanya tidak dimainkan saat masih di level junior, bagaimana rasanya diabaikan," kata Scherhant tentang perjalanan kariernya dalam konferensi pers timnas Jerman beberapa hari lalu. Mencetak gol justru di Olympiastadion Berlin, di kampung halamannya, membuatnya "sangat bahagia".

Iklan

Selama masa pandemi Corona, ia harus bersusah payah agar bisa menjalani latihan tambahan karena banyak lapangan ditutup. "Setiap hari saya memanjat pagar, menggiring bola, dan berulang kali menembak ke gawang. Meski masa pandemi Corona begitu berat bagi semua orang, dari sisi sepakbola masa itu sangat membantu saya," katanya suatu kali kepada Sport Bild. "Jika petugas dinas ketertiban memeriksa salah satu lapangan, kami tinggal pindah ke lapangan lain. Kedua fasilitas itu persis bersebelahan," tuturnya kepada Sports Illustrated.

Setelah lima tahun membela Hertha Berlin, Scherhant akhirnya bergabung dengan SC Freiburg pada 2025. Di sana, ia dengan cepat menjadi pemain inti yang tak tergantikan bagi pelatih SC Julian Schuster dan, tak lama kemudian, menjadi pemain tim nasional.

Getty Images

Iklan

Apa kata Jürgen Klopp tentang penampilan Derry Scherhant?

Setelah penampilan-penampilan terbarunya bersama timnas Jerman, Scherhant kini bukan hanya pemain mapan di Bundesliga, tetapi tampaknya juga telah mengamankan tempat di timnas Jerman untuk sementara waktu. Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp hanya melontarkan pujian bagi pemain berusia 24 tahun itu seusai laga melawan Belanda.

"Keduanya bisa bermain bola, astaga," puji Klopp kepada Scherhant dan Brajan Gruda, rekannya di sayap yang juga tampil luar biasa. "Namun, kerja keras yang mereka tunjukkan dan harus mereka lakukan hari ini benar-benar luar biasa berat. Pada akhirnya, itulah yang membentuk sebuah tim. Orang lain juga bisa bermain bola. Namun, pada akhirnya yang penting adalah seberapa besar gairah dan usaha yang kamu curahkan," kata Klopp, yang juga menilai duo memukau itu tampil baik saat tidak menguasai bola.