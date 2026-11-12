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Timnas Italia meraih kemenangan bersejarah atas Prancis dengan skor 3-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Kamis malam di Stadion San Siro, dalam rangkaian pertandingan matchday kelima UEFA Nations League, sekaligus mengakhiri rentetan panjang hasil negatif melawan Prancis di tanah Italia.

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Timnas Italia belum pernah meraih kemenangan atas Prancis di kandang sendiri sejak 5 Mei 1962, saat mereka menang dengan skor 2-1 di kota Florence.

Dalam duel bersejarah pada 1962 tersebut, timnas Prancis unggul lebih dulu melalui Jean-Claude Piumi pada menit ke-28, sebelum pemain Italia Jose Altafini membalas dengan dua gol beruntun, pada menit ke-47 dan ke-51, untuk memberikan kemenangan bagi tuan rumah.

Sejak tanggal tersebut, kedua timnas menjalani beberapa pertemuan di tanah Italia tanpa Azzurri mampu mengulangi kemenangan.

Prancis sendiri telah meraih kemenangan, pada kunjungan terakhir mereka ke Stadion San Siro pada November 2024, dengan skor 3-1, yang juga berlangsung dalam ajang UEFA Nations League.

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Catatan negatif untuk Upamecano

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Laga hari ini mencatat angka negatif bagi bek Prancis Dayot Upamecano, di mana timnas Prancis kebobolan 3 gol dalam sebuah pertandingan yang diikuti sang bek pada waktu normal, untuk pertama kalinya dalam kariernya di level internasional.

Kali terakhir Prancis kebobolan tiga gol dengan kehadiran Upamecano di lapangan dalam satu pertandingan adalah pada final Piala Dunia 2022 melawan Argentina, tetapi tiga gol saat itu tercipta dalam 120 menit, setelah pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu, sebelum ditentukan lewat adu penalti.

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Upamecano hadir dalam final Piala Dunia Qatar, yang berakhir imbang 3-3, sebelum Prancis kalah lewat adu penalti, dalam salah satu pertandingan paling menegangkan dalam sejarah turnamen tersebut.

Adapun duel hari Kamis menyaksikan Prancis unggul lebih dulu melalui gol cepat yang dicetak Michael Olise pada menit ke-10, memanfaatkan kesalahan kiper Gianluigi Donnarumma dalam mengantisipasi bola, sebelum Pio Esposito menyamakan kedudukan untuk Italia pada menit ke-26.

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Pada babak kedua, Sebastiano Esposito gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-60, tetapi Davide Frattesi memberikan keunggulan bagi Italia pada menit ke-63, lalu Pio Esposito kembali memastikan kemenangan dengan mencetak gol ketiga lewat tendangan penalti pada menit ke-75.

Dengan hasil ini, timnas Italia menambah pundi-pundi poin mereka menjadi 10, sehingga menyamai Prancis di puncak Grup A, dengan keunggulan selisih gol dan head-to-head, sementara Zinedine Zidane menerima kekalahan pertamanya sebagai pelatih Les Bleus.

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Laga leg pertama antara kedua timnas sebelumnya berakhir imbang (1-1), setelah Olise membawa Prancis unggul lewat gol indah dari tendangan bebas, sebelum Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk Italia.

Dengan kemenangan hari ini, timnas Italia akan menjalani pertandingan melawan Belgia pada laga terakhir fase grup, di kandang lawan, dengan lebih tenang, karena mereka hanya membutuhkan hasil imbang, untuk lolos ke perempat final UEFA Nations League.