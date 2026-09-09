"Untuk saat ini dikesampingkan secara internal": Bintang BVB kabarnya tidak akan mendapat kontrak baru

Menurut laporan Sport Bild, kontrak Marcel Sabitzer dan Ramy Bensebaini yang akan habis pada musim panas mendatang tidak akan diperpanjang lagi.

Dalam kasus pemain Austria itu, kelanjutan kerja sama bahkan disebut "saat ini dikesampingkan secara internal". Pada musim lalu, pemain 32 tahun itu sudah banyak kehilangan tempat regulernya di bawah pelatih Niko Kovac, dan dengan perekrutan Joey Veerman situasinya semakin memburuk.

Karena itu, kepindahan klub sempat menjadi pembahasan bagi Sabitzer pada bursa transfer musim panas lalu, menurut agennya Roger Wittmann, ada banyak opsi baginya untuk mencari suasana baru: "Ada sepuluh pertanyaan yang berbeda, tetapi Marcel Sabitzer akan bertahan," ujar Wittmann sebelum penutupan bursa transfer.

Situasi Bensebaini tampaknya juga serupa. Berbeda dengan Sabitzer, bek itu memang lebih rutin dimainkan oleh Kovac, tetapi tetap saja ia disebut tidak akan ditawari kontrak baru untuk musim depan. Dengan demikian, BVB akan kehilangan pemain Aljazair itu dan juga Sabitzer secara gratis.

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Bagaimana kelanjutan Julian Ryerson, Waldemar Anton, dan Gregor Kobel?

Menurut laporan tersebut, BVB ingin melanjutkan strategi dari bursa transfer musim panas terbaru dan kembali lebih banyak mengandalkan pemain yang lebih muda serta punya potensi berkembang, yang nantinya bisa dijual dengan nilai jauh lebih tinggi sehingga menghasilkan keuntungan.

Meski begitu, blok pemain berpengalaman tetap akan dipertahankan - menurut laporan, dua bek Julian Ryerson dan Waldemar Anton sudah diberi tahu bahwa klub ingin memperpanjang kontrak mereka yang masih berlaku hingga 2028.

Hal yang sama juga berlaku untuk kiper Gregor Kobel, yang kontraknya juga masih berjalan hingga 30 Juni 2028. Kiper Swiss itu dalam beberapa waktu terakhir terus dikaitkan dengan sejumlah klub top, tetapi pembicaraan dengan petinggi BVB mengenai kontrak baru disebut baru akan dilakukan pada tahun ini.