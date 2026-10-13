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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Untuk pertama kalinya: Wijnaldum pimpin Al Ittihad melawan Shabab Al Ahli, para korban Al Hilal kembali

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Ittihad
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Champions League Elite
G. Wijnaldum
J. Wissing
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Belanda
Jerman

Apakah "Macan" akan menang?

Para pemain asing mendominasi susunan pemain Al Ittihad Saudi saat menghadapi Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad menjamu Shabab Al Ahli pada hari Selasa ini di Stadion Al Inma, Jeddah, dalam pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Susunan pemain inti Al Ittihad menandai kembalinya duet gelandang Kolombia Richard Rios dan striker Nigeria George Ilenikhena, setelah keduanya absen pada laga klasik terakhir melawan rival tradisional Al Hilal.

Di sisi lain, pelatih asal Jerman Jens Wiesing, manajer tim Al Ittihad, memutuskan mengandalkan gelandang Belanda Georginio Wijnaldum sebagai pemain inti, untuk pertama kalinya sejak kedatangannya ke tim pada musim panas lalu.

Wijnaldum menjadi bintang pada pertandingan pertama yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 melawan Al Shamal Qatar, di mana ia mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu setelah tampil sebagai pemain pengganti, ketika tim tertinggal satu gol tanpa balas.

Pelatih Jerman itu hanya memainkan dua pemain Saudi dalam susunan inti, yakni kedua bek sayap: bek kanan Ahmed Al Julaydan dan bek kiri Fares Abidi, berbanding 9 pemain asing.

Al Ittihad berupaya meraih kemenangan pertamanya di turnamen Asia ini, di mana mereka menempati peringkat kesebelas di grup wilayah Barat dengan koleksi satu poin, tertinggal dua poin dari Shabab Al Ahli yang berada di peringkat keenam.

Berikut susunan pemain Al Ittihad:

Penjaga gawang: Predrag Rajkovic

Lini belakang: Ahmed Al Julaydan - Danilo Pereira - Jan Carlo Simic - Fares Abidi

Lini tengah: Dion Lopy - Richard Rios - Georginio Wijnaldum

Lini depan: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena

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