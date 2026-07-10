Untuk pertama kalinya sejak insiden gigitan Zidane... peristiwa bersejarah bagi Spanyol di Piala Dunia

Charles De Keteler mencetak gol penyama kedudukan untuk tim nasional Belgia melawan Spanyol (1-1), pada menit ke-41, Jumat malam ini, dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026, sekaligus mencatatkan dua prestasi bersejarah.

De Keteler menjadi pemain pertama yang mencetak gol ke gawang Spanyol, tanpa tendangan penalti, selama babak gugur Piala Dunia, sejak legenda Prancis Zinedine Zidane melakukannya saat kedua tim bertemu di babak perdelapan final Piala Dunia 2006, ketika Les Bleus menang (3-1).

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Selain itu, penyerang "Setan Merah" ini menambah koleksi golnya menjadi 3 gol di babak gugur Piala Dunia, sehingga menyamai rekor pemain Belgia dengan gol terbanyak di babak ini, yang sebelumnya dipegang oleh rekan setimnya, Romelu Lukaku, menurut situs "stats foot" Prancis.

Fabian Ruiz sempat membawa Spanyol unggul pada menit ke-30, memanfaatkan bola pantul dari kiper veteran Thibaut Courtois.



