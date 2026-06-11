Untuk pertama kalinya... peristiwa bersejarah dalam pembukaan Piala Dunia

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, pertandingan pembuka turnamen ini kembali mempertemukan kedua tim yang sama, setelah undian babak final Piala Dunia 2026 menempatkan Meksiko dan Afrika Selatan dalam laga pembuka, sehingga mengingatkan kembali pada adegan yang sama yang membuka Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Malam ini, Kamis, sorotan tertuju ke Stadion Azteca, untuk menyaksikan kick-off Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan, dalam kompetisi Grup A yang juga mencakup Korea Selatan dan Republik Ceko.

Kedua tim pernah bertemu dalam pertandingan pembuka edisi 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan, dan berakhir imbang 1-1, setelah tuan rumah unggul melalui gol Sifewo Chabalala sebelum Rafael Márquez menyamakan kedudukan untuk Meksiko di menit-menit akhir pertandingan.

Pertandingan hari ini memiliki makna historis yang luar biasa, karena ini merupakan pertama kalinya pertandingan pembuka Piala Dunia diulang sejak tradisi pertandingan pembuka resmi turnamen dalam bentuk modernnya diterapkan.

Selama lebih dari lima dekade, tepatnya sejak Piala Dunia 1974, turnamen ini tidak pernah menyaksikan pengulangan pertandingan pembuka yang sama antara dua tim, sebelum undian kembali mempertemukan Meksiko dan Afrika Selatan dalam pembukaan edisi 2026.

Sebelum sistem pertandingan pembuka diterapkan secara permanen mulai Piala Dunia 1974, banyak edisi turnamen dimulai dengan menggelar lebih dari satu pertandingan pada waktu yang sama, sehingga penentuan satu pertandingan pembuka menjadi tidak akurat dalam beberapa kasus.

Namun, beberapa edisi sebelumnya memulai turnamen dengan satu pertandingan yang jelas, seperti yang terjadi pada tahun 1938, 1950, 1958, 1966, dan 1970. Meskipun demikian, tidak ada pertandingan pembuka yang diulang antara kedua tim yang sama dalam edisi-edisi tersebut.

Meksiko akan beralih dari peran sebagai tim tamu pada pembukaan 2010 menjadi tuan rumah pada 2026.6.

Dari segi rekor, Meksiko hari ini akan menjadi tim dengan partisipasi terbanyak dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, setelah hari ini memainkan pertandingan pembuka kedelapan dalam sejarahnya, mengungguli semua tim lainnya.