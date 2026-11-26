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Untuk pertama kalinya sejak putusan dijatuhkan, pemerintah Maroko akhirnya angkat bicara dan mengakhiri segala tafsiran serta pertanyaan yang menyertai kasus final Piala Afrika Maroko 2025. Tanggapan resmi yang tenang dan tegas itu membawa satu pesan: Maroko menghormati hukum dan lembaga olahraga internasional, apa pun putusannya.

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Samir Belfkih, Menteri Tata Ruang, Perumahan, dan Kebijakan Perkotaan sekaligus juru bicara resmi pemerintah Maroko, menyatakan bahwa pemerintah menghormati putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang menegaskan kemenangan timnas Senegal sebagai juara Piala Afrika Maroko 2025.

Pernyataan ini merupakan sikap resmi pertama pemerintah Maroko terkait putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, menyusul banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal mengenai sengketa seputar final edisi terakhir turnamen kontinental tersebut.

Seperti dikutip media Maroko Radio Mars, juru bicara pemerintah menegaskan penghormatan terhadap putusan lembaga olahraga internasional yang berwenang. Sikap ini mencerminkan cara pemerintah Maroko menyikapi putusan yang mengakhiri sengketa hukum terkait hasil laga final turnamen tersebut.

Tanggapan pemerintah ini menegaskan bahwa Maroko, yang sukses besar menggelar turnamen dan menuai pujian luas dari segi penyelenggaraan, stadion, serta suporter, menangani kasus ini dengan penuh tanggung jawab dan menempatkan penghormatan terhadap hukum di atas segalanya, jauh dari emosi maupun eskalasi.

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Belfkih juga memuji kerja besar Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (federasi nasional) serta upaya berkelanjutan di level tim-tim nasional. Ia menyatakan rasa hormatnya terhadap kerja yang terus dilakukan dan independensi federasi sepak bola dalam mengelola urusan tim-tim nasional.

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Ia menambahkan bahwa keberhasilan timnas menempati posisi terdepan, lalu perubahan peringkat yang terjadi setelah putusan akhir diumumkan, tidak mengurangi nilai kerja yang telah dicapai maupun ambisi besar Maroko bagi sepak bolanya di masa depan.

Juru bicara pemerintah juga mengomentari banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (federasi nasional) atas putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah itu patut dihormati karena merupakan bagian dari hak hukum federasi untuk membela kepentingan sepak bola Maroko, sebelum Pengadilan Arbitrase Olahraga menyampaikan keputusan akhirnya.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga sebelumnya mengumumkan pembatalan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang telah menyatakan timnas Senegal mundur dari laga final dan memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko pada 17 Maret lalu.

Berdasarkan putusan baru ini, Senegal kembali meraih gelar yang direbutnya di lapangan di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, setelah laga yang diwarnai berbagai kejadian luar biasa di dalam maupun di luar lapangan dan menjadi buah bibir suporter Afrika selama berminggu-minggu.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga secara resmi menyerahkan gelar kepada Senegal pada Selasa lalu, setelah menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika yang menyatakan Maroko sebagai pemenang laga final karena para pemain Senegal meninggalkan lapangan selama beberapa menit.

Dengan tanggapan resmi ini, pemerintah Maroko menutup pintu polemik dan menegaskan bahwa Maroko akan terus melangkah dengan percaya diri, dengan penyelenggaraan yang lebih besar, tim-tim nasional yang lebih kuat, dan ambisi yang tak pernah padam, demi masa depan yang layak bagi sepak bola Maroko dan bagi posisi yang telah dicapai Maroko di level kontinental maupun dunia.