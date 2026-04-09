Untuk pertama kalinya... FIFA mengisyaratkan sikapnya terkait krisis di final Piala Afrika

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Kamis, mengambil keputusan yang mengisyaratkan sikapnya terhadap krisis final Piala Afrika baru-baru ini, yang mempertemukan Maroko dan Senegal dan berakhir dengan kemenangan Singa Teranga (1-0), sebelum CAF baru-baru ini memberikan gelar juara kepada Singa Atlas, setelah tim tamu dianggap kalah karena mengundurkan diri.

Wasit pertandingan dramatis tersebut, John Jacques Ndala dari Kongo, telah menjadi sorotan utama dalam beberapa pekan terakhir, setelah pihak-pihak di dalam sistem sepak bola Afrika menuduhnya bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan serius yang terjadi di final, terutama karena ia tidak meniup peluit akhir pertandingan, meskipun Senegal telah mundur ke ruang ganti, serta tidak memberikan kartu kuning kepada para pemain setelah mereka kembali ke lapangan.

Dalam langkah hukuman yang jelas, FIFA mencoret Nadal dari daftar wasit yang akan bertugas di Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sebagai bukti pandangan negatifnya terhadap cara wasit Kongo tersebut memimpin final Piala Afrika, yang dihadiri oleh Presiden FIFA Gianni Infantino.

Perlu dicatat bahwa Senegal telah mengajukan banding terhadap keputusan Komite Banding CAF ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), yang diharapkan akan menyelesaikan kasus ini secara final.