Kereta cepat Trabzonspor terhenti di stasiun Freiburg. Pada pekan ketiga Liga Konferensi Eropa, tim Turki itu menelan kekalahan pertama mereka dengan skor 0-1 dari tamunya asal Jerman, kekalahan yang memiliki tanda tersendiri karena menjadi yang pertama bagi pelatih Jerman, Thomas Reis, sejak menukangi tim tersebut.

Pada laga kedelapannya sebagai nakhoda tim, rangkaian kemenangan Trabzonspor yang membentang sepanjang tujuh pertandingan beruntun pun berakhir, rangkaian yang membuat para pendukung di Babara Park bermimpi tentang musim yang luar biasa, menurut statistik situs Turki "61saat".

Selama periode emas tersebut, Reis meraih hasil-hasil gemilang di Liga Super Turki, yang paling menonjol adalah kemenangan telak atas Galatasaray 4-0 di kandang sendiri, kemenangan atas Samsunspor 3-0 di kandang lawan, lalu atas Besiktas 2-0, kemenangan menegangkan di kandang lawan atas Caykur Rizespor 4-3, dan terakhir atas Gaziantep 2-0.

Adapun di Liga Konferensi Eropa, tim ini telah meraih nilai sempurna sebelum menghadapi Freiburg, dengan kemenangan atas klub Finlandia KuPS Kuopio 4-2 di Finlandia, dan atas klub Skotlandia Hearts 2-0 di Skotlandia, sehingga poin mereka tetap di angka 6 setelah kekalahan ini.

Namun, kekalahan dari Freiburg bukan sekadar kekalahan pertama di ajang Eropa, melainkan yang pertama kalinya Trabzonspor gagal menggetarkan gawang lawan di bawah kepemimpinan Reis.

Setelah tim mencetak 15 gol dalam 5 pertandingan di Liga Turki, dan 6 gol dalam dua pertandingan di Liga Konferensi, lini serang mereka benar-benar mandul di hadapan pertahanan Jerman, sehingga mesin gol yang tak pernah berhenti sejak kedatangan pelatih Jerman itu pun terhenti.