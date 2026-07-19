Untuk pertama kalinya dalam sejarah... Rekor memalukan bagi Argentina di final Piala Dunia

Tim nasional Argentina gagal menciptakan ancaman apa pun ke gawang Spanyol selama 90 menit dalam final Piala Dunia 2026, Minggu malam, di Stadion "MetLife" di New York, Amerika Serikat.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol pada waktu normal, sehingga kedua tim harus menjalani dua babak perpanjangan waktu untuk menentukan juara Piala Dunia.

Timnas Spanyol berupaya meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah tahun 2010.

Di sisi lain, timnas Argentina berambisi meraih gelar tersebut untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dan yang keempat dalam sejarahnya.

Selama 90 menit, tim Argentina sama sekali tidak menunjukkan serangan, di tengah dominasi besar para pemain Spanyol, serta ancaman serangan terus-menerus ke gawang kiper Emiliano Martínez yang berhasil menepis banyak bola berbahaya.

Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa Argentina adalah tim pertama dalam sejarah yang gagal melepaskan satu tembakan pun selama 90 menit di final Piala Dunia.

Statistik ini mencerminkan seberapa besar dominasi tim Spanyol atas pertandingan tersebut, di tengah ketiadaan sama sekali dari para pemain Argentina di lini serang.







