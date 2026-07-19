Final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol tidak hanya akan menjadi pertarungan memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, tetapi juga akan menjadi momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pertarungan antara dua generasi yang dipisahkan oleh selisih usia lebih dari dua dekade.





Saat pemain Argentina Lionel Messi memasuki final pada usia 39 tahun, pemain Spanyol Lamine Yamal berada di sisi lain dengan usia hanya 19 tahun, sehingga selisih usia antara kedua bintang tersebut adalah 20 tahun dan 19 hari.





Menurut jaringan statistik sepak bola “Opta”, ini akan menjadi kali pertama dalam sejarah final Piala Dunia yang menampilkan pemain inti dari kedua tim finalis dengan selisih usia lebih dari 20 tahun, sebuah pemandangan yang menggambarkan estafet tongkat estafet antara masa lalu dan masa depan.

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Pertandingan ini memiliki makna simbolis tersendiri, karena Messi tidak hanya menjalani babak akhir kariernya bersama timnas Argentina, tetapi juga berupaya meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, serta mengakhiri perjalanan internasionalnya dengan cara terbaik, setelah membawa “La Tango” ke final untuk kedua kalinya dalam dua edisi terakhir.

Di sisi lain, Lamine Yamal sedang menjalani awal mimpi. Bintang muda Spanyol ini, yang oleh banyak orang dianggap sebagai penerus utama Messi di Barcelona, berada di ambang pencapaian bersejarah yang bisa menjadikannya pemain termuda yang membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia, sekaligus menegaskan bahwa ia telah menjadi salah satu bintang terpenting dalam sepak bola meskipun usianya masih muda.

Perbandingan antara keduanya tidak hanya berhenti pada perbedaan usia; keduanya lulus dari akademi “La Masia” dan memiliki gaya permainan menyerang yang mengandalkan keterampilan serta kemampuan menciptakan perbedaan, sehingga final ini tampak seperti pertarungan antara masa lalu yang masih enggan pergi dan masa depan yang mengetuk pintu dengan keras.

Di antara pengalaman Messi yang terakumulasi selama lebih dari dua dekade di lapangan, dan keberanian Yamal yang memukau dunia di usia muda, para penggemar sepak bola menantikan final yang berpotensi menjadi momen abadi dalam sejarah olahraga ini, di mana yang terhebat di generasinya akan berhadapan dengan kandidat terkuat untuk memimpin generasi berikutnya.