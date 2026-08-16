Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun: kemunduran besar menimpa Messi di depan gawang

Klub Inter Miami menderita kekalahan telak empat gol tanpa balas melawan pemuncak klasemen liga, Nashville, dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu. Laga tersebut menyaksikan bintang Argentina Lionel Messi menggagalkan tendangan penalti ketiganya secara beruntun, sehingga timnya mengalami kekalahan ketiga secara beruntun.

Messi menyia-nyiakan peluang menyamakan kedudukan Inter Miami menjadi satu sama pada menit ke-23, ketika penjaga gawang Nashville Brian Schwake berhasil menepis tendangannya dari sudut kanan bawah. Sergio Reguilon menyambar bola muntah ke dalam gawang, tetapi gol tersebut dianulir karena para pemain memasuki area penalti sebelum eksekusi dilakukan, setelah melalui peninjauan teknologi video.

Menurut statistik jaringan "ESPN", ini merupakan kali pertama sejak 2014 Messi gagal mencetak gol dari tiga tendangan penalti secara beruntun.

Kapten Argentina itu sebelumnya menyia-nyiakan dua percobaan bersama timnya selama putaran final Piala Dunia musim panas ini, yang pertama melawan Austria di babak grup, dan yang kedua melawan Mesir di babak 16 besar.

Tendangan yang gagal ini merupakan yang pertama bagi Messi di Liga Sepak Bola Profesional Amerika sejak 13 September 2025.

Inter Miami berhasil menyamakan kedudukan setelah gol keunggulan Nashville yang dicetak Andy Najar pada menit ke-17 di Stadion Geodis Park. Messi mengirim umpan matang kepada Telasco Segovia yang menunjukkan keterampilan individu luar biasa sebelum menembak ke dalam gawang pada masa tambahan waktu babak pertama.

Nashville memaksakan dominasi penuh pada awal babak kedua, di mana peraih penghargaan pemain terbaik Liga Amerika sebelumnya, Hany Mukhtar, mencetak dua gol, diselingi gol cerdik dengan sentuhan tumit dari penyerang Sam Surridge.

Tanda-tanda frustrasi berat tampak pada Messi, yang memprotes keras wasit pertandingan karena adanya pelanggaran yang menguntungkan lawan saat membangun serangan gol ketiga Surridge, sehingga ia mendapat kartu kuning.

Ketidakberuntungan Messi terbukti pada masa tambahan waktu babak kedua, setelah kedua tiang gawang secara bersamaan menghalanginya mencetak gol dalam satu serangan, dan ketika ia berhasil memasukkan bola ke dalam gawang, gol itu dianulir karena offside.

Inter Miami sendiri menjadi penyebab kebobolan gol keempat yang menentukan, setelah penjaga gawangnya Rocco Rios Novo terpeleset sehingga terjebak di luar area penaltinya, yang memungkinkan bola panjang yang dikirim kiper Nashville, Schwake, mencapai Hany Mukhtar yang melaju bebas dan dengan mudah memasukkan bola ke gawang kosong.

Juara Piala Liga Amerika musim lalu memasuki pertandingan ini setelah enam laga tanpa kekalahan di liga, dengan menyadari bahwa kemenangan akan membawanya ke puncak Wilayah Timur dan klasemen umum Supporters' Shield melampaui Nashville, tetapi Nashville justru memperlebar jarak menjadi lima poin dengan tersisa lima belas pertandingan hingga akhir musim reguler.

Inter Miami sebelumnya kalah dalam dua pertandingan terakhirnya di turnamen Leagues Cup antara Liga Amerika dan Liga Meksiko sehingga tersingkir dari kompetisi pada fase grup sebelum babak gugur, namun dua kekalahan itu terjadi tanpa kehadiran Messi dan penyerang Luis Suarez dalam susunan pemain inti.

Messi kembali ke susunan pemain inti pada hari Sabtu untuk kali pertama sejak meninggalnya sang ayah, Jorge, sepekan sebelumnya, setelah absen dari kekalahan melawan Monterrey, dan masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan hari Rabu melawan Leon, sementara Luis Suarez absen sepenuhnya dari turnamen Leagues Cup akibat larangan bermain terkait insiden pada pertandingan final tahun lalu.

Inter Miami berupaya kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Philadelphia Union pada hari Rabu mendatang.