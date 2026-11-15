Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun: Resmi, Ronaldinho masuk skuad klub barunya

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Lebih dari satu dekade setelah menjauh dari lapangan, Ronaldinho bersiap tampil kembali dalam sebuah pertandingan resmi, dalam langkah mengejutkan yang mengembalikan bintang Brasil itu ke atmosfer kompetisi meski telah menginjak usia 46 tahun, sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan kariernya di dunia sepak bola.

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Klub Italia Ravenna mengumumkan susunan pemain utamanya untuk laga melawan Forli di Serie C, yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Minggu, di mana nama Ronaldinho muncul dalam susunan utama pada penampilan kompetitif pertamanya sejak lebih dari 11 tahun lalu.

Bintang Brasil berusia 46 tahun itu sebelumnya pensiun dari sepak bola pada 2015, usai pengalaman profesional terakhirnya bersama klub Brasil Fluminense, sebelum kembali ke lapangan lewat pintu Ravenna di divisi ketiga Italia.

Keikutsertaan Ronaldinio sebagai pemain utama dalam laga menghadapi Forli telah dipastikan, dan ia akan mengenakan kostum nomor 10. Ia diperkirakan akan memulai pertandingan di sisi kiri lini serang dalam skema taktik 4-3-3, menurut yang dipastikan situs Football Italia.

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Ronaldinho sebelumnya bergabung dengan proyek Ravenna pada musim panas, dalam kesepakatan mencolok yang memadukan perannya di lapangan dengan perannya sebagai investor klub, disertai janji untuk menjalani setidaknya satu pertandingan kompetitif dengan kostum klub. Pelatih Ravenna, Andrea Mandorlini, sebelum pertandingan mengatakan bahwa pemain Brasil itu akan bermain sejak awal, seraya menegaskan bahwa timnya biasanya mengandalkan tiga penyerang, dan Ronaldinho akan menjadi salah satu dari trio tersebut.

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Mandorlini menambahkan bahwa durasi keikutsertaan peraih Ballon d'Or 2005 itu akan ditentukan melalui diskusi dengannya selama pertandingan, sebagai isyarat bahwa kepulangan ini datang setelah waktu yang panjang menjauh dari kompetisi resmi.

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Susunan pemain utama Ravenna meliputi: Venturi di bawah mistar gawang, lalu Donati, Zaro, Esposito, dan Pani di lini pertahanan, kemudian Lonardi, Vinicius, dan Doukas di lini tengah, sementara lini depan dipimpin Da Pozzo, Rabbi, dan Ronaldinho.

Laga ini bernuansa derby lokal antara Ravenna dan Forli, dan berlangsung pada pekan keempat belas Serie C Italia, di tengah perhatian luas terhadap kembalinya salah satu bintang sepak bola dunia paling menonjol ke lapangan. Melalui penampilan ini Ronaldinho berupaya mencatatkan gol ke-300 dalam kariernya, dalam momen luar biasa yang memadukan kerinduan akan bakat klasiknya dengan pengalaman tak biasa pada usia yang terbilang lanjut ini.

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