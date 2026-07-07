Timnas Argentina menorehkan sejarah, setelah meraih kemenangan dramatis atas timnas Mesir di Piala Dunia.

Timnas Argentina mengalahkan timnas Mesir dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Mesir berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0, lalu menambah gol kedua, sebelum Timnas Argentina mencetak 3 gol penentu di akhir babak kedua.

Menurut situs statistik “Squadka”, ini adalah pertama kalinya timnas Argentina berhasil memenangkan pertandingan setelah tertinggal di babak pertama sepanjang sejarah Piala Dunia.

Sebelum menghadapi Mesir, timnas Argentina pernah tertinggal di babak pertama dalam 10 pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia, di mana mereka kalah dalam 9 pertandingan, sementara pertandingan kesepuluh berakhir imbang.

Sebaliknya, timnas Mesir belum pernah mengalami kekalahan dalam pertandingan apa pun di Piala Dunia kali ini sebelum melawan Argentina, di mana mereka hanya memenangkan satu pertandingan, yaitu atas Selandia Baru di babak penyisihan grup, sementara tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.