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Manchester United tengah mempertimbangkan opsi memperkuat staf kepelatihan saat ini yang dipimpin oleh Michael Carrick, ketimbang terburu-buru memecatnya dan merekrut pelatih baru, di tengah meningkatnya tekanan terhadap pelatih asal Inggris itu akibat merosotnya hasil-hasil tim.

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Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", Aaron Danks, asisten pelatih di Bayern Munich, menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk bergabung dengan staf kepelatihan Manchester United, guna memberikan dukungan tambahan bagi Carrick, mengingat perkenalannya sebelumnya dengannya saat bekerja sama di Middlesbrough.

Sebelumnya, Danks sempat dikaitkan dengan kemungkinan bergabung ke Manchester United pada musim panas lalu, sebelum akhirnya tetap bertahan bersama Bayern Munich dalam staf kepelatihan pelatih Vincent Kompany.

Namun kemungkinan kepergiannya dari klub Jerman itu tampak kecil untuk saat ini, karena surat kabar Jerman "Abendzeitung" mengungkapkan bahwa manajemen Bayern Munich dan Kompany tidak ingin melepaskan jasanya, dan pelatih asal Inggris itu sendiri juga tidak berpikir untuk meninggalkan tim.

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Kabar ini muncul setelah Danks mengemban tanggung jawab teknis Bayern Munich secara sementara dalam beberapa pekan terakhir, menyusul ketidakhadiran Kompany akibat masalah kesehatan, dan ia berhasil membawa tim meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan.

Kompany diperkirakan akan kembali ke bangku cadangan pada laga melawan Koln tanggal 20 November, setelah berakhirnya jeda internasional, sehingga Danks kembali ke perannya yang biasa sebagai asisten pelatih asal Belgia itu.

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Manchester United tengah melewati periode sulit di bawah kepemimpinan Carrick, setelah merosot ke peringkat ke-18 di Liga Primer Inggris, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan pertama, hal yang mendorong manajemen klub untuk membahas masa depan staf kepelatihan.

Carrick sebelumnya menangani tim secara sementara pada Januari 2026, sebelum mendapatkan jabatan itu secara permanen, setelah meyakinkan manajemen klub akan kemampuannya memimpin proyek teknis, namun hasil-hasil terakhir kembali menempatkan masa depannya dalam lingkaran keraguan.

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Menurut sejumlah laporan, manajemen Manchester United tengah mempertimbangkan beberapa skenario untuk masa depan tim, di antaranya mempertahankan Carrick disertai penguatan staf kepelatihannya, alih-alih melakukan perubahan total pada kepemimpinan teknis.

Kepergian Florian Zahn setelah 7 tahun di klub

Dalam konteks terkait, Bayern Munich mengumumkan tercapainya kesepakatan damai dengan Florian Zahn, kepala divisi pemantauan dan perencanaan skuad tim-tim sepak bola muda klub, untuk mengakhiri kerja sama antara kedua belah pihak, setelah sekitar tujuh tahun ia habiskan di dalam sistem klub Bavaria tersebut.

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Bayern Munich menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa keputusan ini diambil setelah diskusi positif antara kedua belah pihak, setelah Zahn mengemban tanggung jawab pemantauan bakat dan perencanaan skuad tim-tim muda, sejak bergabung dengan akademi klub pada musim panas 2019 dari Chelsea.

Christoph Freund, direktur olahraga Bayern Munich, mengatakan: "Florian dan timnya menemukan banyak pemain berbakat selama tahun-tahun lalu, yang berhasil mencapai level sepak bola profesional, atau hampir mewujudkan langkah tersebut. Kami ingin berterima kasih atas kerjanya dan mendoakan segala yang terbaik untuknya di masa depan."

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Di sisi lain, Zahn berkata: "Bayern Munich memberi saya kesempatan untuk berperan aktif dalam merekrut dan mengembangkan bakat-bakat lokal maupun internasional. Mendapatkan kesempatan ini di dalam klub, yang memiliki tempat istimewa di hati saya, berarti sangat banyak bagi saya, dan memenuhi diri saya dengan kebanggaan serta rasa syukur."

Ia menambahkan: "Setelah tujuh tahun di dalam klub, saya merasa waktunya telah tepat untuk melanjutkan pengembangan pribadi dan profesional saya."

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Kepergian Zahn ini merupakan bagian dari perubahan yang lebih luas yang terjadi pada sektor pemantauan di Bayern Munich, setelah klub sebelumnya mengumumkan berakhirnya hubungannya dengan kepala divisi pemantauan Nils Schmadtke, yang akan meninggalkan jabatannya pada 31 Januari 2027.

Zahn bergabung dengan akademi Bayern Munich dari Chelsea pada musim panas 2019, dan selama masa kerjanya ia berkontribusi dalam menemukan dan merekrut sejumlah bakat yang berhasil mencapai level sepak bola profesional, di samping menyiapkan pemain-pemain lain untuk berpindah ke level yang lebih tinggi di dalam klub.