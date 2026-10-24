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Ezri Konsa menegaskan kelayakan Arsenal sebagai kandidat juara, dengan menyatakan bahwa kemenangan secara konsisten adalah satu-satunya jalan menuju gelar setelah Arsenal menyamai perolehan poin Manchester City. Sang bek menjalani sore bersejarah di Emirates dengan mencetak gol pertamanya untuk klub dalam kemenangan meyakinkan 2-0 atas Everton. Arsenal pun memanfaatkan kekalahan City 2-1 di kandang Aston Villa.

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Konsa cetak gol perdana untuk Arsenal lewat aksi bola mati gemilang

Bek Arsenal Ezri Konsa, yang bergabung dari Aston Villa pada musim panas, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mencetak gol pertamanya bagi klub dalam kemenangan penting atas Everton di Liga Primer. Kebuntuan pecah pada menit ketujuh ketika tekanan awal tuan rumah menghasilkan tiga sepak pojok beruntun. Konsa kemudian menyambar bola di tiang jauh untuk mencetak gol pertama Arsenal dari situasi bola mati musim ini.

Berbicara kepada PLP seusai pertandingan, Konsa mengungkapkan arti penting momen tersebut serta kerja sama tim di balik skema gol itu. “Rasanya luar biasa, selalu begitu,” katanya. “Tidak kebobolan, mencetak gol, gol pertama saya untuk klub, jadi secara keseluruhan ini hari yang fantastis.” Sang bek mengungkapkan bahwa staf pelatih sempat memberinya tekanan secara bersahabat agar segera mencetak gol. Ia menambahkan: “Saya sudah cukup lama menunggu gol pertama saya. Saya berbicara dengan pelatih bola mati sebelum pertandingan dan dia bilang juga sudah menunggu gol saya, jadi sudah sepantasnya saya mencetak gol hari ini.”

Membangun benteng di Stadion Emirates

Gol itu juga menjadi gol pertama Arsenal dari situasi bola mati dalam kompetisi domestik musim ini. Gol tersebut mengakhiri rentetan 13 pertandingan tanpa gol dari bola mati di semua kompetisi, tidak termasuk penalti, sejak menghadapi Crystal Palace pada Mei musim lalu. Konsa mengatakan para pemain merasa gol semacam itu akan segera datang setelah penampilan mereka di Eropa pada tengah pekan. “Ya, tentu saja, terutama setelah pertandingan melawan Bayern, ketika kami menciptakan beberapa peluang dari situasi bola mati,” jelasnya. “Sebagai pemain, kami merasa gol itu akan datang dan hari ini akhirnya terjadi.” Ketajaman baru dari sepak pojok ini menambah dimensi permainan Arsenal, yang semakin sulit dibendung.

“Saya sudah datang ke stadion ini selama banyak musim. Saya tahu betapa sulitnya bermain melawan kami. Ini tidak mengejutkan bagi saya,” ujar Konsa ketika ditanya tentang performa kandang klub yang sangat baik. Ia menegaskan bahwa performa seperti itu merupakan standar yang diharapkan dari juara bertahan. “Kami adalah juara dan untuk menjadi juara, Anda harus terus-menerus memenangkan pertandingan. Ini kandang kami dan kami ingin memenangi sebanyak mungkin pertandingan di sini.” Mentalitas itu membuat Arsenal menjadikan stadion mereka benteng yang sesungguhnya musim ini.

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Gabriel rayakan pencapaian dengan gol

Lini pertahanan Arsenal punya dua alasan untuk merayakan kemenangan setelah Gabriel Magalhaes juga mencetak gol, menandai penampilan ke-200-nya di Liga Primer dengan cara istimewa. Bek tangguh asal Brasil itu menggandakan keunggulan Arsenal pada menit ke-68 setelah melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang akurat Ben White. Kekompakan kedua bek tengah tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan Arsenal musim ini. Konsa pun memuji pengaruh rekan duetnya, baik di dalam maupun di luar lapangan, selama waktu singkat mereka bersama di ibu kota.

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“Saya sangat senang untuknya. Dia pemain yang benar-benar hebat. Pribadi yang luar biasa. Saya sangat senang untuknya,” kata Konsa mengenai hari bersejarah Gabriel. “Dia memudahkan saya sejak saya bergabung dengan klub dan bermain bersamanya merupakan sebuah kehormatan.”

Arsenal manfaatkan hasil buruk Manchester City

Hasil tersebut menjadi semakin penting karena pertandingan di tempat lain, ketika Manchester City mengalami kemunduran dalam lawatannya ke Aston Villa. Kemenangan Arsenal membuat mereka menyamai perolehan 21 poin tim asuhan Enzo Maresca di puncak klasemen Liga Primer.

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Selanjutnya, Arsenal akan mengalihkan fokus ke kompetisi piala domestik dengan bertandang ke markas Fleetwood Town pada putaran keempat Piala Liga, Selasa. Setelah itu, Arsenal kembali mengalihkan perhatian ke Liga Primer untuk laga tandang besar melawan Liverpool pada Minggu.