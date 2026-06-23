Untuk mengurangi kepadatan di skuadnya... Barcelona secara resmi melepas bintang utamanya

Barcelona mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Yunani Panathinaikos terkait transfer kiper asal Spanyol, Iñaki Peña, sehingga mengakhiri kariernya bersama tim Catalan tersebut dan memulai petualangan baru di liga Yunani.

Klub Spanyol tersebut menjelaskan dalam pernyataan resmi pada hari Rabu ini bahwa kesepakatan tersebut telah diselesaikan, dan kiper tersebut juga mengucapkan selamat tinggal melalui akunnya di platform "X".

Barcelona tidak mengungkapkan rincian keuangan kesepakatan tersebut, sementara surat kabar "AS" menyebutkan bahwa nilai transfer diperkirakan sekitar 3 juta euro.

Penya telah memutuskan untuk hengkang dalam beberapa hari terakhir, memilih untuk menjalani karier profesional di luar Spanyol meskipun menerima tawaran dari klub-klub di La Liga, demi mencari peluang yang lebih besar untuk tampil secara reguler bersama tim barunya.

Kiper asal Spanyol ini bergabung dengan akademi Barcelona pada tahun 2012 setelah pindah dari Villarreal, dan meniti kariernya di berbagai kategori usia di "La Masia" sebelum akhirnya promosi ke tim utama pada awal tahun 2023.

Selama kariernya, Peña menjalani dua kali masa peminjaman, yang pertama bersama Galatasaray dari Turki pada musim 2021–2022, dan yang kedua bersama Elche pada musim lalu.

Kepergian Peña memberikan kelonggaran bagi manajemen Barcelona dalam urusan penjaga gawang, setelah skuad mengalami kepadatan yang signifikan belakangan ini dengan adanya sejumlah kiper, terutama Joan García, Wojciech Szczęsny, dan Marc-André ter Stegen, serta sejumlah kiper muda yang kembali dari masa peminjaman.

Klub Catalan tersebut juga memutuskan untuk meminjamkan kiper muda Diego Kuczyn ke klub Denmark, Lyngby, sebagai bagian dari rencananya untuk menata ulang posisi penjaga gawang dalam persiapan menghadapi musim baru.