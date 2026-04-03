Dalam langkah yang digambarkan sebagai yang paling berani dan kontroversial dalam sejarah olahraga perguruan tinggi Amerika, mantan Presiden AS Donald Trump bersiap menandatangani perintah eksekutif berskala luas yang akan merombak struktur administratif dan regulasi olahraga perguruan tinggi, sebuah intervensi federal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem yang selama puluhan tahun berada di bawah naungan National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Langkah baru ini, yang dipandang oleh para pengamat sebagai upaya untuk kembali memaksakan kendali pemerintah atas sistem olahraga raksasa yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar, memicu kekhawatiran akan politisasi olahraga universitas dan mengubahnya menjadi arena pertarungan antara otoritas federal dan lembaga pendidikan.

Baca juga: Maroko dan Mesir selamat... Tim-tim Arab dalam masalah besar di Piala Dunia karena Trump!



Aturan baru yang mengancam kemandirian universitas

Perintah eksekutif tersebut berfokus pada penyesuaian kembali sistem "nama, citra, dan reputasi", yang memungkinkan atlet universitas memperoleh keuntungan dari ketenaran mereka untuk pertama kalinya.

Meskipun kebijakan ini memberikan kemandirian finansial yang telah lama dinantikan bagi para atlet, Trump berpendapat bahwa ketidakhadiran aturan yang seragam telah menciptakan kekacauan dalam kontrak dan kesepakatan, dan berjanji untuk menerapkan standar federal yang ketat untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai "kekacauan finansial".

Namun, para kritikus memperingatkan bahwa langkah ini dapat dianggap sebagai campur tangan pemerintah secara langsung dalam urusan universitas, dan membuka pintu bagi dominasi politik atas keputusan olahraga dan akademik yang hingga kini sepenuhnya independen.

Pembatasan baru terhadap kebebasan para pemain

Usulan tersebut juga mencakup pengaktifan kembali kebijakan transfer satu kali saja, sehingga pemain diizinkan berpindah antaruniversitas satu kali secara bebas, sementara diwajibkan berhenti bermain selama satu tahun penuh jika berpindah untuk kedua kalinya.

Para pendukung keputusan ini berpendapat bahwa hal itu akan membatasi "kekacauan kompetisi", sementara para penentangnya menganggapnya sebagai kemunduran dari kebebasan para pemain dan kembalinya kebijakan-kebijakan pembatasan yang sudah ketinggalan zaman.

Baca juga: "Sayangku... ketika kamu berhenti, hubungi aku"... pesan yang tidak pernah dibaca Jota

Reformasi yang menyentuh pembiayaan dan kelayakan

Dampak dari perintah eksekutif ini meluas ke aspek keuangan dan regulasi, karena Trump mengusulkan untuk mengaitkan pendanaan federal dan beasiswa universitas dengan sejauh mana institusi mematuhi kebijakan NCAA yang baru.

Hal ini berarti bahwa universitas yang menolak menerapkan aturan tersebut mungkin akan menghadapi pemotongan dana bantuan, yang mengancam stabilitas program olahraga mereka dan membuat mereka menghadapi krisis pendanaan yang nyata.

Usulan tersebut juga mencakup sistem kelayakan baru yang dikenal sebagai "5 lawan 5", yang memberikan waktu 5 tahun kepada para pemain untuk menyelesaikan 5 musim pertandingan, dalam upaya menyatukan jadwal partisipasi setelah perubahan yang dipaksakan oleh pandemi COVID-19.

Dengan keputusan ini, Trump tidak hanya menggambar ulang batas-batas olahraga universitas, tetapi juga mendefinisikan ulang hubungan antara negara dan olahraga di Amerika Serikat, dalam langkah yang mungkin mengubah wajah kompetisi universitas selamanya.

Baca juga: Krisis tak terduga mengguncang Barcelona.. Laporta jadi tersangka utama

