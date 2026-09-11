Dari persaingan yang berlangsung selama satu dekade penuh di Inggris hingga aliansi potensial yang mengguncang Turki.. laporan-laporan Turki mengungkap kejutan berbobot besar yang bisa menyatukan dua rival lama Pep Guardiola dan Mohamed Salah dalam satu tim.

Sejumlah media Turki menyebutkan bahwa klub Trabzonspor telah memasuki pembicaraan serius dengan pelatih Spanyol Pep Guardiola untuk mengisi posisi manajer yang lowong, dalam langkah ambisius guna memperkuat proyek klub setelah merekrut legenda Liverpool Mohamed Salah pada musim panas ini.

Menurut buletin berita Turki "Gusholder Haber Bulteni", manajemen Trabzon menawarkan kepada pelatih Manchester City itu gaji fantastis sebesar 13 juta euro per tahun untuk meyakinkannya memimpin tim dalam perburuan gelar Liga Turki.

Langkah ambisius ini muncul kendati Salah sendiri memulai dengan kuat, dengan mencetak 4 gol dan memberikan satu assist dalam 3 pertandingan pertamanya di Liga Super Turki, namun tim mengalami kemunduran kontinental yang menggemparkan.

Trabzonspor tersingkir dari babak kualifikasi Liga Europa dengan kekalahan memalukan 5-0 dalam agregat dua pertandingan melawan tim Hungaria Ferencvaros, sebuah hasil yang mendorong pelatih saat itu, sekaligus legenda klub Fatih Tekke, untuk langsung mengajukan pengunduran dirinya.

Menurut situs " fourfourtwo ", manajemen awalnya menolak pengunduran dirinya, tetapi setelah kekalahan berikutnya 2-1 dari tim promosi Amedspor di kandang lawan, ia akhirnya diizinkan pergi secara permanen.

Respons datang dengan cepat dari para pemain pada pertandingan pertama setelah kepergian Tekke, di mana Trabzonspor menghancurkan tamunya Genclerbirligi dengan lima gol tanpa balas di Stadion Papara Park, dengan gol-gol yang dicetak oleh Paul Onuachu, Ernest Muci, Mohamed Salah, dan pemain anyar Francolino Djou.

Trabzonspor menetapkan satu target di depan mata musim ini, yaitu memutus dominasi Galatasaray yang berupaya meraih gelar kelima secara beruntun dalam pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Liga Turki, dan tampaknya manajemen melihat duet Salah - Guardiola sebagai senjata paling ideal untuk mewujudkannya.

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