Untuk menghemat jutaan... Federasi Sepak Bola Jerman mendesak Nagelsmann untuk mengundurkan diri

Tim nasional Jerman, bersama pelatihnya Julian Nagelsmann, tersingkir lebih awal dari babak 32 besar Piala Dunia setelah dikalahkan Paraguay melalui adu penalti.

Situs Bulinews, mengutip surat kabar Bild, melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) menawarkan opsi pengunduran diri kepada Nagelsmann setelah kegagalan Jerman yang mengecewakan di Piala Dunia.

Setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia, berbagai langkah di balik layar mulai dilakukan untuk menentukan masa depan pelatih Julian Nagelsmann.

Menurut laporan surat kabar Bild, sebuah pertemuan yang berlangsung selama 3 jam digelar pada hari Kamis ini, yang mempertemukan Nagelsmann dengan para pejabat Federasi Sepak Bola Jerman, yaitu Bernd Neudorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler, dan Andreas Rittig.

Surat kabar Jerman tersebut melaporkan bahwa pelatih berusia 38 tahun itu ditawari opsi untuk mengundurkan diri dua tahun sebelum kontraknya berakhir, guna memberinya kesempatan untuk mundur dengan kepala tegak.

Nagelsmann kini diberi waktu untuk mempertimbangkan keputusan ini, namun masa jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman tampaknya, bagaimanapun juga, sudah mendekati akhir.

Jika ia menolak untuk mengajukan pengunduran diri, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) harus mengaktifkan klausul pemutusan kontrak, yang menurut laporan akan membebani mereka sekitar 7 juta euro sebagai kompensasi.

Kasus Nagelsmann diperkirakan akan diselesaikan paling lambat awal pekan depan, sementara Jürgen Klopp tetap menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya sebagai pelatih tim nasional Jerman.