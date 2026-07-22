Klub Al Ahli Saudi menaruh perhatian pada bintang timnas Prancis di Piala Dunia, demi mencari pengganti rekan senegaranya, Enzo Millot, pada musim mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah menegaskan bahwa direktur olahraga Al Ahli asal Portugal, Rui Pedro, memutuskan untuk mencoret Millot dari rencananya pada musim mendatang, dan mulai mencari pemain baru sebagai penggantinya.

Jurnalis Italia Gianluigi Longari mengungkapkan bahwa pemain yang diincar Al Ahli untuk menggantikan Millot adalah pemain Prancis lainnya, Manu Koné, gelandang AS Roma.

Koné mencuri banyak perhatian selama putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia tampil dalam 5 pertandingan, 4 di antaranya sebagai starter, tetapi ia tidak mencetak gol atau memberikan assist.

Tugas Al Ahli tidak akan mudah untuk merekrut pemain berusia 25 tahun tersebut, karena ia diminati banyak klub Eropa, terutama Arsenal, Manchester United, dan Atletico Madrid.

Menurut cuitan Longari, melalui akun resminya di situs "X", klub Saudi tersebut juga mengincar pemain lain di lini tengah, yaitu pemain Senegal Idrissa Gueye, yang hengkang dari Everton usai kontraknya berakhir pada akhir musim lalu.

Al Ahli baru bisa merekrut Koné atau Gueye setelah melepas Millot pada bursa transfer musim panas, sesuatu yang masih sulit terwujud mengingat ia belum menerima tawaran apa pun.

Millot bergabung dengan Al Ahli pada periode transfer musim panas lalu, datang dari klub Jerman Stuttgart, dan memulai musim dengan sangat kuat, sebelum penampilannya menurun belakangan ini.

Perlu diingat bahwa gelandang Prancis tersebut tampil bersama Al Ahli dalam 40 pertandingan di berbagai ajang selama musim lalu, dan berhasil mencetak 9 gol serta memberikan 7 assist.