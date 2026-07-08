Luka Modrić, gelandang AC Milan, yang pernah menjadi pelatih Al-Ittihad (Saudi Arabia), dikabarkan akan kembali menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Kroasia dalam waktu dekat, menggantikan pelatih sebelumnya, Zlatko Dalić.

Asosiasi Sepak Bola Kroasia (HFS) mengumumkan pada hari Rabu ini bahwa Dalic mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional senior, setelah menjabat selama sekitar 9 tahun sejak 2017.

Surat kabar Inggris “The Telegraph” melaporkan bahwa Slaven Bilić, sesama warga Kroasia, merupakan kandidat terkuat untuk mengisi posisi tersebut dalam waktu dekat, menggantikan Dalić, 14 tahun setelah ia meninggalkan jabatan tersebut.

Bilic pernah melatih timnas Kroasia antara tahun 2006 dan 2012, sebelum memimpin sejumlah klub, terutama Al-Ittihad antara tahun 2018 dan 2019, serta Al-Fateh antara tahun 2023 dan 2024, selain West Ham, West Bromwich Albion, Watford, dan Beşiktaş, namun ia telah menganggur sejak tahun 2024.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kembalinya mantan pelatih Al-Ittihad ini akan sangat bermanfaat, terutama terkait gelandang Luka Modrić, karena Bilic-lah yang pertama kali memanggilnya ke tim nasional Kroasia senior pada Euro 2008.

Menurut surat kabar tersebut, penunjukan Bilic mungkin akan membuat Modrić membatalkan keputusannya untuk pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia 2026, dan terus bermain bersama tim nasional Kroasia hingga Kejuaraan Eropa “Euro 2028”.

Perlu dicatat bahwa timnas Kroasia akan kembali bertanding pada September mendatang, saat menghadapi timnas Ceko pada putaran pertama Grup 3 di Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2027, yang juga diikuti oleh timnas Spanyol dan Inggris.