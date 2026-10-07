"Untuk mengembalikan kredibilitas sepak bola": Mantan pemain menantang Infantino dalam pemilihan FIFA

Pemain Swiss sekaligus mantan bintang Tottenham, Ramon Vega, pada Rabu hari ini mengumumkan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menantang presiden saat ini Gianni Infantino. Namun, dia dituntut memenuhi sejumlah syarat sebelum menuntaskan prosedur pencalonannya secara resmi.

Vega yang berusia 55 tahun menegaskan bahwa tujuannya mengikuti pemilihan ini "sederhana", yaitu "melayani sepak bola dan semua pihak yang berkontribusi dalam industri olahraga ini".

Mantan bek Swiss itu menjelaskan, dalam sebuah pernyataan yang dirilis jaringan RMC Prancis, bahwa proyeknya bertujuan untuk "mempersatukan kembali keluarga sepak bola dunia, menjalankan reformasi yang nyata dan berkelanjutan, memodernisasi FIFA agar sesuai dengan abad ke-21, memulihkan stabilitas dan kredibilitas, serta membangun kembali kepercayaan yang sangat dibutuhkan sepak bola saat ini".

Pengumuman Vega ini muncul di tengah kritik yang diterima Infantino sejak musim panas lalu, menyusul pengajuan proyek pembentukan perusahaan komersial di bawah FIFA dan membukanya bagi investor dari sektor swasta, sebelum akhirnya proyek tersebut dibatalkan.

Vega sebelumnya pernah lebih dari sekali mengumumkan keinginannya untuk menduduki kursi kepresidenan FIFA, dengan upaya terakhirnya pada tahun 2022, namun dia tidak mampu menuntaskan prosedur pencalonan yang antara lain mensyaratkan dukungan dari sedikitnya 5 federasi dari total 211 federasi anggota FIFA.

Vega mengatakan kepada kantor berita Prancis "AFP": "Situasinya sudah banyak berubah sejak saat itu", seraya menilai bahwa federasi-federasi nasional kini menjadi "lebih terbuka terhadap perubahan" dibandingkan dengan upaya-upayanya terdahulu.

Sejumlah syarat di hadapan Vega sebelum tenggat waktu

Vega bermain untuk sejumlah klub sepanjang kariernya, sebelum mengakhiri perjalanan profesionalnya bersama Crystal pada musim 2002-2003.

Mantan pemain Swiss itu tampil mencolok di platform media sosial dalam beberapa pekan terakhir, namun hingga kini dia belum mengungkap program kampanye yang terperinci.

Agar Vega bisa menjadi kandidat resmi untuk kursi kepresidenan FIFA, dia harus pernah menjalankan peran aktif dalam sepak bola selama sedikitnya dua tahun dalam lima tahun terakhir, di samping memperoleh dukungan dari sedikitnya 5 federasi nasional dari berbagai belahan dunia, serta lolos prosedur integritas yang ditetapkan Federasi Internasional.

Syarat-syarat ini harus terpenuhi sebelum tenggat waktu pengajuan permohonan pencalonan pada 18 November mendatang.

Vega hingga kini belum mengungkap apakah dia memenuhi seluruh syarat tersebut, dan jika dia berhasil memenuhinya, dia akan menjadi kandidat pertama yang secara resmi mengumumkan diri menantang Infantino dalam pemilihan mendatang.

Infantino melanjutkan upayanya untuk periode jabatan baru

Infantino yang berusia 56 tahun menjabat sebagai Presiden FIFA sejak tahun 2016, dan pemilihan dijadwalkan berlangsung dalam kongres Federasi Internasional di ibu kota Maroko, Rabat, pada 18 Maret 2027.

Presiden FIFA itu menghadapi kritik sejak pengumuman proyek perusahaan komersial yang diusulkan, di saat muncul penolakan dari sejumlah federasi benua terkemuka, di antaranya Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Federasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), serta Federasi Sepak Bola Asia (AFC).

Meski demikian, hingga kini belum ada pengumuman mengenai kandidat tunggal yang mewakili federasi-federasi tersebut untuk menghadapi Infantino.

Pintu pengajuan permohonan pencalonan untuk kursi kepresidenan FIFA dijadwalkan ditutup pada 18 November mendatang, dengan pemilihan yang akan diputuskan dalam kongres Federasi Internasional pada Maret 2027.