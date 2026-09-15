Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, telah menyiapkan rencana kembalinya secara bertahap untuk bintang lini tengah Los Blancos asal Prancis, Aurelien Tchouameni, setelah absen dalam waktu lama akibat cedera.

Tchouameni bermain selama 11 menit melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa, sepekan lalu, kemudian 21 menit menghadapi Rayo Vallecano 3 hari lalu.

Dari pihaknya, surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Tchouameni tidak akan memulai pertandingan hari Selasa ini melawan Elche, tetapi ia akan tampil lebih dari setengah jam sesuai perkiraan.

Mourinho mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Elche: "Ia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain, tanpa keraguan. Ia terus membaik, semakin kuat dan semakin percaya diri. Ia pasti akan bermain, tetapi saya tidak akan menentukan berapa menit ia akan bermain."

Menurut surat kabar tersebut, tim pelatih dengan antusias menantikan tingkat kedisiplinan dan kontrol yang mereka lihat dalam penampilannya, terutama karena ia dianggap sebagai tambahan yang kuat untuk pertahanan di tepi kotak penalti, yang merupakan salah satu titik lemah tim Los Blancos.

Dengan demikian, saat ini Tchouameni terus menjalankan program terapi yang telah ditentukan untuknya, secara perlahan tetapi pasti, sebuah program yang terencana dan sangat cermat, yang berfokus terutama pada menghindari kekambuhan apa pun, agar ia kembali dengan kebugaran penuh saat benar-benar pulih.

"AS" menyebutkan bahwa ia menghabiskan berjam-jam di ruang latihan beban dan sesi fisioterapi, di samping sesi latihan individu di lapangan nomor 3 di kompleks latihan, dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi: Aurelien tidak merasakan sakit apa pun selama beberapa pekan, namun demikian, ia masih merasa khawatir tetapi berusaha menjaga ketenangannya.

Waktu bermain Tchouameni berada di bawah pemantauan terus-menerus, dan meningkat secara bertahap, terutama karena ia sedang pulih dari cedera yang rumit: 73 hari lalu — sebelum pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay — ketika ia merasakan sakit di pahanya, dan mengambil risiko bermain melawan Spanyol di semifinal beberapa pekan kemudian, tetapi pada akhirnya, ia meninggalkan turnamen dalam kondisi cedera, menghabiskan masa liburannya dalam sesi fisioterapi, dan absen pada awal La Liga Spanyol.

Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa Tchouameni memiliki peluang besar untuk tampil sebagai starter dalam derbi Madrid melawan Atletico, di Stadion Wanda Metropolitano, pada hari Minggu mendatang.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



