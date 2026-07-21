Menurut laporan Bild, telah terjadi pertemuan rahasia antara penyerang bintang Dzeko dan Direktur Olahraga Baumann di Kroasia. Dalam pertemuan tersebut, sang penyerang dilaporkan diupayakan untuk meyakinkan agar tetap memburu gol bersama Königsblauen selama satu musim lagi. Sebagai daya tarik, kabarnya ditawarkan gaji pokok sebesar 900.000 euro. Gaji tahunannya itu tampaknya bisa meningkat menjadi 1,3 juta euro jika ditambah dengan semua bonus yang diraih.

Dengan demikian, pemain berusia 40 tahun itu akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di timnya. Menurut laporan, hanya pemain baru Robin Gosens, kiper Loris Karius, dan kapten Kenen Karaman yang berada di kelas gaji yang sama.

Saat ini masih belum jelas apakah Dzeko akan menerima tawaran tersebut. Sejak awal Juli, pemain asal Bosnia itu berstatus bebas transfer dan saat ini masih berlibur sambil memulihkan diri setelah Piala Dunia. Sementara itu, ia ingin berkonsultasi dengan keluarganya mengenai apakah ia ingin melanjutkan kariernya atau tidak. Pada musim semi lalu, beredar banyak laporan yang menyebutkan bahwa Schalke memperkirakan pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin itu mungkin akan mengakhiri kariernya pada musim panas, jika ia bisa meraih kesuksesan berupa promosi sebagai perpisahan.

Namun, dalam perayaan promosi yang akhirnya benar-benar terjadi, Dzeko mengisyaratkan kemungkinan perubahan pikiran: “Seseorang tidak pernah ingin berhenti, saya tidak ingin berhenti – sepak bola adalah hidup saya. Kita lihat saja apa yang terjadi di Piala Dunia. Nanti kita akan berdiskusi bersama.”

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Berapa lama lagi Dzeko akan membuat Baumann menunggu?

Menurut informasi dari Bild, saat berdiskusi dengan Baumann, ia "dapat membayangkan" untuk bermain satu musim lagi. Namun, ia masih harus mempertimbangkan, "apakah Schalke akan menjadi tahap terakhir dalam kariernya yang luar biasa".

Baumann dan petinggi S04 tampaknya tidak ingin menekan pahlawan promosi mereka ini. Kembalinya Dzeko ke Revier baru direncanakan pada awal Agustus, dalam keadaan apa pun. Namun, ada satu pengecualian, seperti yang dilaporkan oleh Bild: Jika Schalke berhasil menemukan pemain penyerang yang terjangkau dan siap bermain segera di bursa transfer, maka Dzeko harus segera mengumumkan keputusannya agar perencanaan klub dapat berjalan dengan pasti.

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Gol berikutnya dari Florence? Schalke merekrut Gosens

Musim lalu, Schalke secara mengejutkan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Jerman setelah tiga musim berkompetisi di 2. Bundesliga. Selama jeda musim dingin, klub bersejarah ini mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk Dzeko. Penyerang tersebut sebelumnya bermain untuk AC Fiorentina dan mengumpulkan sembilan poin (enam gol, tiga assist) dalam sebelas penampilan pada paruh kedua musim.

Musim panas ini, Schalke kembali merekrut pemain dari Fiorentina dan mengontrak mantan bintang timnas Jerman, Gosens. Pemain sayap kiri ini awalnya akan bergabung dengan klub idamannya melalui status pinjaman. Jika S04 berhasil mempertahankan statusnya di Bundesliga, opsi pembelian wajib senilai sekitar 1,5 juta euro akan berlaku.



