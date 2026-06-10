Untuk memperingati hari raya keagamaan selama Piala Dunia... Iran dan Irak mengajukan permohonan kepada FIFA

Asosiasi Sepak Bola Iran telah mengajukan permohonan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) agar para pemainnya diizinkan mengenakan ban lengan hitam saat menghadapi Mesir di Piala Dunia 2026.

Lembaga berita Iran "Tasnim" melaporkan bahwa permohonan ini diajukan atas keinginan Federasi Sepak Bola Iran dan para pemainnya, untuk memperingati hari Asyura, yang menandai wafatnya Imam Husain.

Timnas Iran akan bertanding melawan timnas Mesir pada 27 Juni mendatang, dalam pertandingan ketiga Grup 7 yang juga diikuti oleh Belgia dan Selandia Baru.

Lembaga tersebut menyebutkan bahwa pihak Iran mengharapkan FIFA menyetujui permintaan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap perayaan keagamaan tersebut.

Di sisi lain, mereka juga mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Irak telah mengajukan permohonan serupa kepada FIFA, untuk mengenakan ban lengan hitam selama pertandingan melawan Senegal pada putaran ketiga di hari yang sama.

Timnas Irak berlaga di Grup 9 Piala Dunia yang juga dihuni oleh Prancis, Senegal, dan Norwegia.