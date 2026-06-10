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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Untuk memperingati hari raya keagamaan selama Piala Dunia... Iran dan Irak mengajukan permohonan kepada FIFA

Egypt vs Iran
Egypt
Iran
World Cup
Senegal vs Iraq
Senegal
Iraq
Mesir
Iran
AS
Senegal
Irak
Kanada

Apakah Federasi Internasional setuju?

Asosiasi Sepak Bola Iran telah mengajukan permohonan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) agar para pemainnya diizinkan mengenakan ban lengan hitam saat menghadapi Mesir di Piala Dunia 2026.

Lembaga berita Iran "Tasnim" melaporkan bahwa permohonan ini diajukan atas keinginan Federasi Sepak Bola Iran dan para pemainnya, untuk memperingati hari Asyura, yang menandai wafatnya Imam Husain.

Timnas Iran akan bertanding melawan timnas Mesir pada 27 Juni mendatang, dalam pertandingan ketiga Grup 7 yang juga diikuti oleh Belgia dan Selandia Baru.

Lembaga tersebut menyebutkan bahwa pihak Iran mengharapkan FIFA menyetujui permintaan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap perayaan keagamaan tersebut.

Di sisi lain, mereka juga mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Irak telah mengajukan permohonan serupa kepada FIFA, untuk mengenakan ban lengan hitam selama pertandingan melawan Senegal pada putaran ketiga di hari yang sama.

World Cup
Senegal crest
Senegal
SEN
Iraq crest
Iraq
IRQ
World Cup
Egypt crest
Egypt
EGY
Iran crest
Iran
IRN

Timnas Irak berlaga di Grup 9 Piala Dunia yang juga dihuni oleh Prancis, Senegal, dan Norwegia.

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