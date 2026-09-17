Florentino Perez, presiden Real Madrid, mengambil keputusan pertamanya setelah krisis "jersey Ceuta" yang menyeret trio klub Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Ibrahima Konate.

Kontroversi besar meletus di Stadion Martinez Valero, saat Vinicius, Mbappe, dan Konate menyembunyikan pesan dukungan untuk Ceuta pada jersey mereka, yang mereka kenakan sebelum pertandingan Elche melawan Real Madrid.

Ketiganya melepas jersey mereka selama pemanasan sebelum laga, dan insiden ini memicu kritik yang meluas serta membuka perdebatan yang berdampak besar pada opini publik.

Di Real Madrid, muncul kekhawatiran yang sangat besar terhadap penafsiran atas peristiwa tersebut, serta munculnya keraguan mengenai sikap klub terhadap Ceuta. Klub mendukung inisiatif itu, dan kemudian membela hak para pemainnya untuk mengambil keputusan individu terkait hal tersebut.

Surat kabar "Marca" mengutip rekannya "OK Diario" bahwa Florentino Perez akan bertolak ke Ceuta besok, Jumat, dalam kunjungan yang bersifat kelembagaan yang menonjol.

Ia akan didampingi Emilio Butragueno, direktur hubungan kelembagaan, dan Jose Martinez Pirri, presiden kehormatan Real Madrid yang berasal dari Ceuta.

Selama kunjungannya, presiden Real Madrid berniat bertemu dengan Juan Jesus Vivas, wali kota Ceuta, dalam sebuah pertemuan yang melaluinya klub berharap dapat menyatakan dukungan dan solidaritasnya kepada kota tersebut.

Kehadiran Florentino Perez pada hari Jumat, ditemani Pirri, salah satu legenda Real Madrid dan salah satu figur paling menonjol yang terikat erat dengan tanah kelahirannya, akan turut menunjukkan dukungan kelembagaan Real Madrid untuk kota tersebut.

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