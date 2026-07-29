"Untuk ketiganya, tidak akan ada masa depan di FC Bayern": Max Eberl memberi pesan tegas kepada para kandidat penjualan

Setelah merekrut Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, prioritas FC Bayern saat ini adalah penjualan pemain. Terutama tiga pemain yang kembali dari masa peminjaman, Joao Palhinha (terakhir di Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma), dan Sacha Boey (Galatasaray Istanbul), mutlak harus meninggalkan klub pada musim panas ini.

"Kami punya tiga pemain dalam diri Sacha, Bryan, dan Joao, yang untuk mereka kami sangat terbuka melepasnya," tegas Eberl dalam sebuah sesi media pada Rabu, lalu menambahkan dengan penekanan: "Untuk ketiganya, tidak akan ada masa depan di FC Bayern. Jika salah satu memutuskan untuk bertahan di sini, maka itu akan menjadi relatif berat dan rumit baginya, karena dia tidak akan memainkan peran besar."

Namun, adanya keinginan pindah dari para pemain itu pada dasarnya hanyalah satu sisi dari persoalan ini. Pada saat yang sama, juga harus ada klub yang memenuhi tuntutan biaya transfer dari FC Bayern. Saat ini, belum ada transfer yang benar-benar mengarah ke tahap konkret untuk salah satu dari ketiganya.

Max Eberl menutup kemungkinan kepergian Alphonso Davies

Sementara itu, Eberl menyebut penjualan Alphonso Davies sebagai sesuatu yang "mustahil". Setelah beberapa cedera dan dengan mempertimbangkan gajinya yang tinggi, bek kiri berusia 25 tahun itu belakangan ini berulang kali dikaitkan dengan kemungkinan hengkang. Pada musim depan, Davies akan bersaing dengan Brown untuk memperebutkan posisi inti di bek kiri, sementara Hiroki Ito siap menjadi alternatif. Dan, oh ya: Michael Olise juga tetap di FC Bayern.

Sementara itu, begitu perekrutan permanen Bara Ndiaye, yang sudah berlatih bersama tim di Tegernsee, rampung, tidak ada lagi rekrutan baru yang direncanakan. "Skuad kami sudah lengkap," kata Eberl. "Tahun ini saya harus sangat, sangat tersenyum melihat nama-nama yang dikaitkan dengan kami. Itu benar-benar sangat menghibur saya, karena pada kenyataannya semua nama yang beredar di sekitar kami itu benar-benar nol persen benarnya."

Secara sangat spesifik, Eberl juga membantah adanya dugaan ketertarikan pada penyerang Belgia milik Atalanta Bergamo, Charles De Ketelaere.