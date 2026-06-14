Untuk ketiga kalinya... Turki kembali mengulangi kebiasaan buruknya di Piala Dunia

Tim nasional Australia mengawali perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting atas Turki (2-0), pada Minggu pagi waktu Greenwich, dalam pertandingan yang mencatat beberapa rekor bersejarah bagi kedua tim.

Timnas Turki terus mengalami nasib sial dengan menelan kekalahan ketiganya dalam pertandingan pembuka Piala Dunia (mereka telah berpartisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 3 kali).

Turki sebelumnya pernah kalah dari Jerman dengan skor (4-1) pada 17 Juni 1954, kemudian dari Brasil (2-1) pada 3 Juni 2002, sebelum kembali tumbang di tangan Australia pada babak pertama fase grup.

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Di sisi lain, pertandingan ini menandai masuknya pemain Australia Nestori Iranconda ke dalam catatan sejarah, setelah ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk tim nasional Asia di Piala Dunia, pada usia 20 tahun dan 4 bulan, menurut situs "stats foot" Prancis.

Timnas Australia juga mengakhiri puasa panjang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, sejak kekalahan mereka dari Belanda pada 18 Juni 2014 dengan skor (3-2).

Kedua gol Australia dalam pertandingan hari ini dicetak oleh Nestor Iranconda pada menit ke-27 dan Conor Metcalf pada menit ke-75.

Turki dan Australia bermain di Grup D Piala Dunia, yang juga mencakup Paraguay dan Amerika Serikat sebagai tuan rumah.

Amerika Serikat saat ini memimpin klasemen dengan 3 poin - setelah mengalahkan Paraguay 4-1 - unggul selisih gol atas Australia, sementara Turki berada di posisi ketiga.